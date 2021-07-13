Sanayi üretimi verisi yıl sonu büyüme beklentisini artırdı

Sanayi üretim endeksi mayısta güçlü seyrini korudu. Mayıs ayı verisi, Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) büyümesinin yıl sonunda yüzde 7'ye yakın gerçekleşebileceğini tahminlere getirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretim endeksi mayısta aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 40,7 artış gösterdi.

SANAYİ ÜRETİMİ ÜST ÜSTE 10 AYDIR ARTIŞTA

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de mayısta yıllık yüzde 39,5 artarak, arka arkaya yükselişini 10'uncu aya taşıdı.

"BÜYÜME YÜZDE 7'YE YAKIN SEVİYEYE GELECEKTİR"

Veriye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, büyüme konusunda aşağı yönlü riskleri oluşturabilecek etmenleri "daha az kamu harcamaları" ve "Merkez Bankası politikalarının sıkılığı" şeklinde ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Buna karşın; ekonomik aktivitenin kuvvetli olması, fiyat istikrarına odaklanma bağlamında hem kamu politikalarına hem de Merkez Bankası para politikasına olanak vermektedir. Faiz artırımlarının gerçekleştirildiği mart ayına kadar olan dönemden sonra da faizler sabit bırakıldığı için o dönemin sıkı finansal koşulları halen geçerlidir. Buna rağmen büyüme yüksek kalmaya ve ekonomik aktivite de toparlanmaya devam ediyor. Aynı zamanda, turizmin iyi katkı verecek olması da çıktı açığının büyümeyeceğine dair işaret veriyor. Delta varyantı, özellikle seyahat gelirleri ve bağıl sektörler açısından halen bir risk olmakla birlikte, henüz küresel kapanmalara gidilmediği için arka sırada değerlendiriliyor. Büyüme, aşağı ve yukarı yönlü riskler beraber ele alınmak kaydıyla, yılın 2. çeyreğinin vereceği yüksek katkıyla bu yıl yüzde 7’ye yakın seviyelerde gerçekleşebilir."

"İKİNCİ ÇEYREK İÇİN YÜZDE 19 BÜYÜME GÖREBİLİRİZ"

GCM Yatırım Araştırma Müdürü Dr. Tuğberk Çitilci de mayıs ayı sanayi üretiminin yıllık yüzde 40,7, aylık yüzde 1,3 gerçekleşme ile beklentileri aştığını söyledi. Sanayi üretiminde devam eden ivmenin Türkiye'nin 2021 büyüme temasını öne çıkaracağını ifade eden Çitilci, Türkiye'nin ikinci çeyrekte yüzde 19, yıl sonunda da yüzde 7 büyüyebileceğini sözlerine ekledi.