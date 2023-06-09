Sanayi üretimi yıllık yüzde 1,2 azaldı Sanayi üretimi yıllık yüzde 1,2 ve aylık yüzde 0,9 azaldı.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı sanayi üretimini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi, yıllık yüzde 1,2 geriledi.

Üretimde aylık ve yıllık gerilemenin olması dikkat çekti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi aynı kaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,3 azaldı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,9 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,5 arttı.