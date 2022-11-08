Petrol
97.5
-0.43%
Euro
18.551
0.09%
Dolar
18.5344
0.31%
Altın
994.89
-0.03%
Borsa
4332
0.00%
Bitcoin
373.618
-4.73%
BTXN Coin
10.17
-2.39%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Sanayi üretiminin eylülde yüzde 3,6 artması bekleniyor

    Bu haftanın son günü açıklanacak sanayi üretimi verisi ile ilgili yapılan anketten yüzde 3,6 büyüme tahmini öne çıktı.
    • 08.11.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 09:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sanayi üretiminin eylülde yüzde 3,6 artması bekleniyor

    TÜİK, Eylül ayı sanayi üretimi verilerini 11 Kasım saat 10.00'da açıklayacak. veri açıklanmadan önce yapılan anketler de bir bir ortaya çıkmaya başladı.

    Sanayi üretimi iki yıldır üst üste artış gösteriyor ve eylül ayında da küresel yavaşlamaya paralel olarak ivme kaybederek yıllık yüzde 3,6 büyümesi bekleniyor.

    Tahminler yüzde 2,6 ile yüzde 5,5 arasında

    Reuters'ın altı kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği anketine göre, sanayi üretiminde eylülde artış beklentileri yüzde 2,6 ile yüzde 5,5 bandında yer alıyor.

    Temmuz'da beklentilerin oldukça altında yüzde 2,4 artış gösteren endeks, ağustos ayında ise yine beklentilerin altında yüzde 1 büyümüştü.

    Politika faizinin yüzde 9'a inme beklentisi var

    Merkez Bankası (TCMB) ise son üç ayda öncü göstergelerin üçüncü çeyrekte yavaşlamaya işaret ettiğini söyleyerek politika faizini 350 baz puan indirerek yüzde 10,5'e çekti. TCMB'nin bu ay ise politika faizini yüzde 9'a çekebileceği mesajını da verdi.

    Sanayi üretiminin eylülde yüzde 3,6 artması bekleniyor #1

    Ekonomi 2021 yılında yüzde 11 büyüdü

    Türkiye ekonomisi, salgın tedbirlerinin etkili olduğu 2020 yılındaki sınırlı büyümenin ardından ekonomi 2021 yılında yüzde 11 büyüdü. Büyüme canlı iç ve dış taleple bu yıl ilk çeyrekte yüzde 7,50, ikinci çeyrekte ise yüzde 7,6 oldu.


    Samsung, 4 yıllık Galaxy S10 ailesi için güncelleme yayınladı
    Teknoloji

    Samsung, 4 yıllık Galaxy S10 ailesi için güncelleme yayınladı

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    Advertorial

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    İstanbul'da tepki çeken konvoylar
    3. Sayfa

    İstanbul'da tepki çeken konvoylar

    Görüş Bildir