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    Sanayi üretiminin kasımda daralması bekleniyor

    Sanayi üretimi verileri açıklanmadan önce beklentilere dair anketler paylaşılıyor.
    • 06.01.2023 - 14:35
    • Güncelleme : 06.01.2023 - 14:37
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    Sanayi üretiminin kasımda daralması bekleniyor

    Türkiye ekonomisi büyümeyi önceleyen bir politika yürütüyor. Buna rağmen Avrupa'da yaşanan resesyon endişeleri ve artan enerji fiyatlarının kasım ayı büyüme verisinde etkin olaması beklentiler dahilinde.

    İki yıldan uzun süredir yıllık bazda aralıksız her ay artan takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin, son aylarda küresel yavaşlamaya paralel olarak ivme kaybetmesi dikkati çekiyor.

    Salı günü açıklanacak

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 Kasım ayı sanayi üretimi verilerini 10 Ocak saat 10.00'da açıklayacak.

    Veri açıklanmadan önce ekonomistlerin görüşleri alındı.

    Kasım'da 2020 yılındaki pandemi kapanmalarından bu yana ilk kez daralması bekleniyor.

    Sanayi üretiminin kasımda daralması bekleniyor #1

    Kasımda beklenti: Yüzde 0,95 daralma

    Reuters'ın altı kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği anketin medyanına göre, sanayi üretiminin kasımda yüzde 0,95 daralması bekleniyor.

    Beklentiler yüzde 2,8 daralma ile yüzde 1 büyüme arasında yer alıyor.

    Tahmin veren üç ekonomist, kasım ayında yıllık daralma bekliyor.

    Son üç aylık büyüme

    Temmuzda beklentilerin oldukça altında yüzde 2,5 yıllık artış gösteren endeks, ağustos ayında yine beklentilerin altında yüzde 1,1 büyümüştü. Eylül ayında yüzde 0,5 artan endeks, ekim ayında yüzde 2,5 büyümüştü.


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