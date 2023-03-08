Sanayi üretiminin ocakta yüzde 1,6 artması bekleniyor

Arındırılmış sanayi üretimi endeksi aralıkta aylık yüzde 1,6 artarken, yıllık yüzde 0,2 azalış kaydetmişti. Bu dönemde arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 1,2 yükselmişti.
Ekonomistlerin ortalama beklentisi yüzde 1,6 artış yönünde
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ocakta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artmasını bekliyor.
Veri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 10 Mart Cuma günü açıklanacak.
Ankete 8 ekonomist katıldı
Sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 8 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Beklenti yüzde 1,2 düşüş ila yüzde 4 artış aralığında
Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 1,2 düşüş ila yüzde 4 artış aralığında yer aldı.
Yıllık bazda yüzde 2,1 artış bekleniyor
Ekonomistler, ocakta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 2,1 artacağını öngörüyor.