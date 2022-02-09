Sanayi üretiminin yüzde 10,8 artması bekleniyor

Haftanın son günü açıklanacak olan aralık ayı sanayi üretim verisinden ence düzenlenen AA Beklenti Anketi sonuçlarına göre üretim yükselecek.

Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artmasını bekliyor.

SANAYİ ÜRETİMİ ENDEKSİ CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 11 Şubat Cuma açıklanacak Aralık 2021 dönemi sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 8 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin aralıkta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 10,8 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 9,5 ila yüzde 13,3 artış aralığında yer aldı.