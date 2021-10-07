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Sanayi üretiminin yüzde 9,31 artması bekliyor

Sanayi üretiminin yüzde 9,31 artması bekliyor

Düzenlenen bir anket, ekonomistlerin, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ağustosta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,31 artmasını beklediklerini ortaya koydu.