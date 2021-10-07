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- Sanayi üretiminin yüzde 9,31 artması bekliyor
Sanayi üretiminin yüzde 9,31 artması bekliyor
- AA
- 07.10.2021 - 12:21
- Güncelleme : 07.10.2021 - 12:28
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 12 Ekim Salı günü açıklanacak Ağustos 2021 dönemi sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 8 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
SANAYİ ÜRETİMİNİN ARTMASI BEKLENİYOR
Ekonomistlerin, ağustos ayı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 9,31 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin, arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 5,52 ila yüzde 11,60 artış aralığında yer aldı.
YILLIK BAZDAKİ ARTIŞIN YÜZDE 13,07 OLACAĞI TAHMİN EDİLİYOR
Ekonomistler, ağustos döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 13,07 artacağını öngörüyor.
Arındırılmış sanayi üretimi endeksi temmuzda yıllık bazda yüzde 8,7 artarken, aylık bazda yüzde 4,2 azalış göstermişti. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 2,3 gerilemişti.