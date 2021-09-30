Sanayi ve konutlarda kullanılan elektrik ve doğalgaz fiyatları arttı

Sanayi ve konutlarda kullanılan elektrik ve doğalgaz fiyatları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde sanayi ve konutlarda kullanılan elektrik ve doğalgaz fiyatları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ocak-haziran ayları arasında Türkiye’de sanayide ve konutlarda kullanılan elektrik ve doğalgazın ortalama bedellerinde yükselme yaşandı.

SANAYİDE ELEKTRİK İÇİN ÖDENEN RAKAM ARTTI

Sanayide 2021 yılı ilk yarı yıl elektrik fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 kWh elektrik için ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 13,4, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10,9 artarak ortalama 65 kuruş oldu.

KONUTLARDA ELEKTRİK İÇİN ÖDENEN RAKAM ORTALAMA 79,5 LİRA OLDU

Konutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketicilerin 2021 yılı I. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 8,2, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 11,7 artarak ortalama 79,5 kuruş oldu.

SANAYİDE DOĞALGAZIN METREKÜPÜ 182, ARTTI

Sanayide 2021 yılı yarıyıl doğalgaz fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 metreküp doğalgaz için ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 3,8 artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalarak ortalama 182,1 kuruş oldu.

KONUTLARDA 1 METREKÜP DOĞALGAZ İÇİN İLK YARIYILDA ORTALAMA 192,3 KURUŞ ÖDENDİ

Konutlarda, 1 metreküp doğal gaz için tüketicilerin 2021 yılı I. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 3,3, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 5,3 artarak ortalama 192,3 kuruş oldu.