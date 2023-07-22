Mehmet Fatih Kacır: 1000’den fazla Togg yollarda, bu sayı artacak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CNN Türk canlı yayınında gazeteci Hakan Çelik’in sorularını yanıtlarken trafikte bulunan Togg araçlarının sayısını verdi.

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CNN Türk canlı yayınında gazeteci Hakan Çelik’e konuk oldu.

Bakan Kacır, programda yaptığı açıklamalarda bugün Türkiye'nin yollarında binden fazla Togg'un seyahat ettiği bilgisisi vererek ver şarj istasyonlarının genişletileceği hakkında şöyle konuştu:

Bu sayı artacak. 2023 yılında 23 binden fazla Togg yollarda olacak. Togg bir otomobilden fazlası. Şarj istasyonları yaygınlaşmadan elektrikli araçların yaygınlaşması mümkün değil. Yeni bir piyasa kuruluyor. Şarj istasyonlarının 81 ilde kurulması için çalışma başlattık. 81 ilde şarj istasyonları 1.780'i aştı. Bu sayı daha da artacak.

Togg'u kıymetli kılan unsur milli marka olması. Kritik teknolojilerde tam bağımsız olmalıyız. Elektrikli araçlar yaygınlaşacak. Sürücüsüz otomobillerden bahsediyor olacağız. Türkiye elektrikli araçların öncüsü olmalı. Otomotiv sektörü büyük bir dönüşüm yaşıyor. Elektrikli otomobiller yeni bir fırsat penceresi.

"Kritik teknolojilerde tam bağımsız olmalıyız"

Kritik teknolojilerde tam bağımsız olmalıyız. Bu sektörel dönüşümü kendi imkanlarımızla gerçekleştirmemiz lazım. C sınıfında bir sedan araç 2024 yılının sonunda çıkmış olacak. Bunun peşinden B sınıfı aracı gelecek. 1,5-2 yılda bir yeni modeller piyasada olacak. İhracat çok önemli. Bir fabrikadan bahsediyoruz ama o fabrikanın arkasında 100 fabrika var.

Batarya fabrikası geliyor