Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: HGK-82 mühimmatının başarısı ile gurur duyduk Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bayraktar AKINCI'dan ateşlenerek hedefi vuran HGK-82'yi değerlendirerek; hassas güdüm kitlerinin SİHA'larda kullanılmasıyla Türk savunma sanayisinin çok daha güçlü hale geleceğini belirtti.

AA

Türk savunma sanayisi önemli bir aşamaya geldi.

Her gün yeni bir başarıya tanıtlık ediliyor.

TÜBİTAK SAGE'de çok önemli projeler yürütülüyor.

Yapılan araştırmalar ya da teknolojik gelişmeler Türkiye için büyük önem taşıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu amaç doğrultusunda gerçekleşen bir gelişmeyi aktardı.

Buga göre, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden HGK ile güdümlü hale getirilen Hassas Güdüm Kiti-82'nin (HGK-82) mühimmatıyla havalanan Bayraktar AKINCI, atış testi icra etmek üzere belirlenen noktaya yol aldı.

HGK-82, hedefi vurdu

Ve Akıncı'nın ateşlediği HGK-82, belirlenen hedefi vurma başarısnı gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da bi gelişme üzerine, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) tarafından milli imkanlarla geliştirilen HGK-82 Bayraktar AKINCI'dan yapılan test atışını başarıyla tamamlamasından gurur duyduklarını ifade etti.

"HGK-82 ilk kez bir insansız hava aracından atıldı"

Bakan Kacır, HGK-82 silah sisteminin tasarım, entegrasyon ve üretimini başarıyla tamamladıktan sonra ilk kez bir insansız hava aracından atıldığını hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu:

Milli Teknoloji Hamlesi’nin meyvesi olan milli mühimmatlarımızın tam entegrasyonla çalışması, başarılı olmasından gurur duyuyoruz. Hassas güdüm kitlerinin SİHA'larda kullanılmasıyla Türk savunma sanayisi çok daha güçlü hale gelecek.

"Gece gündüz ayırımı yapmıyor ve her türlü hava koşullarında kullanılabiliyor"

Kacır, BRU 57 adaptörü ile çoklu atılabilen bir güdüm kiti olan HGK-82’nin mevcut güdümsüz genel maksat bombalarına hassas vuruş yeteneği kazandırdığını belirterek, şunları kaydetti: