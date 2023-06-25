Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Togg, 61 yıllık hayalin gerçeğe dönüşme serüveni Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, bundan 5 yıl önce 25 Haziran 2018'de güçlerini birleştirdi. Bugüne kadar gelen noktada pek çok aşamadan geçen Toog'un markalaşma çabası patent başvurularıyla devam ediyor.

AA

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil hedefini gerçekleştiren Otomobili Girişim Grubu (Togg), markalaşma ve üretimde önemli adımlar atıyor.

Togg, TÜRKPATENT'e kendi üretimlerinin patent, tasarım ve marka başvurularını tescilletmek için başvurular yapıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un 5'inci yılı ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Bakan Kacır, Anadolu Grubu, BMC, Turkcell, Zorlu Holding'den oluşan 4 sektör devi ile Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB), Togg'u kurmak için 25 Haziran 2018'de güçlerini birleştirdiğini söyledi.

"Togg, 61 yıllık hayalin gerçeğe dönüşme serüveni"

Bakan Kacır, yaptığı açıklamada Togg'un 61 yıllık hayalin gerçeğe dönüşme serüveni olduğunu bildirdi.

Hedef

Kacır, projeyle fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir teknoloji markası ortaya çıkarmanın hedeflendiğini şöyle hatırlattı:

Ayrıca Türkiye'nin mobilite ekosisteminin çekirdeğinin oluşturulması da planlanıyor. Türkiye'nin yerli ve milli otomobil rüyası için kurulan Togg, 25 Haziran itibarıyla kuruluşunun 5'inci yılını dolduruyor. Burada herkesin kullanımına açık ve erişebilir bir mobilite ekosisteminde üst düzey teknolojiler bir araya getirilerek otonom, bağlantılı ve akıllı cihazlar geliştiriliyor. Bu ekosistem sayesinde zararlı emisyon üretmeyerek temiz bir geleceğe katkıda bulunmak hedefleniyor.

"Togg'un toplam 72 adet patent başvurusu var"

18 Temmuz 2020'de inşaatına başlanan Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Togg Teknoloji Kampüsü'nün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açıldığını anımsatan Kacır, şu bilgiyi verdi:

Togg'da markalaşma ve üretimde önemli adımlar atılıyor. Bu kapsamda Togg, Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) kendi üretimlerinin patent, tasarım ve marka başvurularını tescilletmek için başvurular yapıyor. Patent alanında Togg'un TÜRKPATENT'e yapmış olduğu 30'u 2023 yılına ait olmak üzere toplam 72 adet patent başvurusu bulunmaktadır. İlki Mayıs 2019'da yapılan başvurulardan 2 tanesi için patent tescil kararı verildi. Diğer 70 başvurunun ise araştırma ve inceleme süreci mevzuat gereği yasal süreler kapsamında devam ediyor. TOGG'un yaptığı patent başvuruları arasında araç süspansiyonu, bağlantı elemanları, batarya şarj ve araç yazılım teknolojileri ile ilgili buluşlar yer alıyor.

"Tasarım alanında Togg adına toplam 18 tasarım başvurusu yapıldı"

Kacır, tasarım alanında da TOGG adına toplam 18 tasarım başvurusu yapıldığını aktararak, bu başvurulardan 17'sinin tescil edildiğini, bir tasarım başvurusunun ise tescil işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

"Togg markası 'Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ' adına tescilli"

Yerli otomobil için belirlenen Togg markasının "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ" adına 27 Aralık 2019'dan bu yana tescilli olduğunu dile getiren Kacır, şöyle konuştu: