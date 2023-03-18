Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 5 Kasım 2021'de milli muharip uçağın ilk parçası üretildi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yayınladığı mesaja Milli Muharip Uçak'ın üretim aşamasında "kalorifer peteği"ne benzeten muhalefete, uçağın pistteki fotoğrafını paylaşarak gönderme yaptı.

Türkiye savunma sanayinde attığı başarılı adımları Milli Muharip Uçak ile sürdürüyor.

Milli Muharip Uçak, uçmaya hazır

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "şehitlerimizin aziz hatırasına" diyerek "Milli Muharip Uçak’ı 18 Mart’ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız bugün pistin başında! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde inşallah gök vatanımızda süzülmesine de şahit olacağız." mesajını paylaşmıştı.

Milli Muharip Uçak'ın hayata geçmesine şüphe ile bakanlara gönderme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uçağın ilk müjdesinin paylaşıldığı dönemde hayata geçmesini şüphe ile bakanlara Twitter adresinden bir mesaj yayınlayarak gönderme yaptı.

Bakan Varank, yayınladığı mesajında, "5 Kasım 2021'de milli muharip uçağın ilk parçası üretildi. 6'lı masanın avaneleri o zaman neler demişti hatırlıyor musunuz?" diyerek, muhalefetçe "yapılamaz" denilen bir projenin daha hayata geçtiğini ifade etti.

"Kalorifer peteği" benzetmesi

Varank, yayınladığı mesajda, konu ile ilgili eleştirinin yer aldığı mesaja da yer verdi. Bu mesajda Milli Muharip Uçak'la ilgili olarak "kalorifer peteği" benzetmesi yapılmıştı.