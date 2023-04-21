Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bayram namazını Ulu Cami'de kıldı Bugün Ramazan Bayramı'nın ilk günü. Bir ay süren Ramazan'ın ardından bayramın ilk günü sabahı bayram namazını kılmak için camilere akın edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank da namaz için Bursa Ulu Cami'yi tercih etti.

AA

Oruçların tutulduğu Ramazan ayı dün itibari ile sonlandı ve ardından üç günlük Ramazan Bayramı bu sabah itibarıyla başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ramazan Bayramı namazını kentin sembollerinden olan Ulu Cami'de kılmak üzere Bursa'daydı.

Bakan Varank, bayram namazının çıkışında, gelenek olduğu üzere gazetecilerle bayramlaştı.

Bakan Varank gazetecilerle bayramlaştı

Varank, medya mensuplarına simit ve adı Bursa ile bütünleşmiş kestane şekeri ikram etti.

"Buruk bir bayram kutluyoruz"

Bakan Varank, bayram namazı çıkışında, bugün mesai yürüten gazeteciler ve güvenlik görevlilerin bayramını kutlayarak bir konuşma gerçekleştirdi:

Ramazan-ı Şerif Bayramımızın namazını kıldık, hemşerilerimizle bayramlaştık, bugün gün boyunca Bursalı hemşerilerimizle beraber olmaya devam edeceğiz. Bu bayram yaşanan deprem nedeni ile buruk bir bayram geçiriyoruz. Hangi işi yapıyor olursak olalım bir numaralı gündemimiz depremzedelerin yaralarını sarmaktır.

"Bayram temizliği yaptım"

Mustafa Varank gazetecilerin kendisine dün Togg aracını yıkaması ile ilgili yönettiği bir soruyu da "Bayram temizliği geleneklerimizde var ben de Bursa'da doğan Togg aracımı yıkayarak bayram temizliği yaptım." şeklinde yanıtladı.