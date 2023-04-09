Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mustafa Varank: Bizim gündemimiz belli...

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mustafa Varank, Twitter adresinden "Türkiye'ye kaos vadeden 7'li koalisyon, liste savaşları yüzünden birbirini yerken, bizim gündemimiz belli..." diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İMC ile ilgili mesajını paylaştı.
"İMECE, 11 Nisan’da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise mesajında Türkiye'nin ilk gözlem uydusunun uzaya fırlatılacağı tarihi şöyle veriyordu:
Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan’da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak. Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkanlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz.