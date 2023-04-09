Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Milletimiz 14 Mayıs'ta doğru tercih yapacak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılış töreninde yapılan girişimler için "biz bunları durduracağız" diyen bir yıkım ekibi olduğunu, kendilerinin proje ve hizmet üreterek bu yıkım ekibinin karşısında durduklarını iletti. Varank, milletin 14 Mayıs'ta en doğru kararı vereceğine inandığını da belirtti.

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, vatandaşların Şehir Hastanesi'ne ulaşımını sağlayacak Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılış töreninde konuştu.

Başakşehir'in tüm Türkiye'ye mesaj verdiğini belirten Varak, "Başakşehir şunu söylüyor. 'Biz her zaman olduğu gibi evet bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik duracağız'." ifadesini kullandı.

"Projeler üretmek için mücadele ettik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 21 senedir Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için mücadele ettiklerine dikkati çeken Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

Değerli kardeşlerim biz 21 senedir Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülkede taş üstüne taş koymanın, bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmanın derdinde olduk, mücadelesini verdik. Bu mücadeleyi vermek kolay olmadı. Hangi badireleri atlattığımızı, hangi vesayet rejimleriyle mücadele ettiğimizi, hatta o darbe teşebbüsüyle nasıl başa çıktığımızı benim Başakşehirli kardeşlerim gayet iyi biliyor. Ama biz bu vesayet mücadelesini veriyoruz diye asla yatırımlardan, projelerden vazgeçmedik. Benim Başakşehirli kardeşim, İstanbullu kardeşim, Türkiye'deki aziz milletim her şeyin en güzeline, en iyisine layık dedik ve projeler üretmek için mücadele ettik. İşte Başakşehir'i siz gayet iyi biliyorsunuz. Buranın temellerini büyükşehir belediye başkanıyken kim attı? Recep Tayyip Erdoğan attı. Bugün sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin en güzel ilçelerinden bir tanesinde kim yaşıyor? Başakşehirli hemşehrilerimiz yaşıyor."

"Karşımızda bir yıkım ekibi var"

Hizmeti vatandaşa getirmek için mücadele verirken karşılarında bir yıkım ekibi olduğunu dile getiren Varank, şu ifadeleri kullandı:

Karşımızda bir yıkım ekibi var. Biz hangi projeyi dile getirirsek, hangi çalışmayı yaparsak 'istemezük' diyen, 'biz bu projeleri durduracağız' diyen bir yıkım ekibi var. Bakın buradaki Başakşehir Şehir Hastanesi'ne kimler gitti bir el kaldırsın? Buradaki herkes o hastaneyi ziyaret etti. Peki biz şehir hastaneleri kuracağız dediğimizde ne dediler 'Müsaade etmeyeceğiz' dediler. 'Şehir hastanelerini gelince kapatacağız' dediler. 'Biz şehir hastanelerini başka bir şeye dönüştüreceğiz' dediler. Bunu yapmaya güçleri yeter mi? Biz onlara müsaade etmeyiz.

"Bunlarda ne vizyon var ne memleket sevgisi var"

Ama pandemide ne oldu değerli kardeşlerim? Hepsi o hastanelere muhtaç oldu. 'Biz bunları kapatacağız' diyenler o hastanelerin kapısında beklediler. Bunlarda ne vizyon var ne memleket sevgisi var. Bakın biz o hastaneyi yaptık. Pandemide en önemli ihtiyaç ne, hastane. Peki o hastanenin yolunu kimin yapması lazım. Büyükşehir Belediyesi yapması lazımdı. İmamoğlu o yolu yaptı mı? Ama biz o yolu tamamladık."

"Şehir hastanesini metroyla buluşturduk"

Bakan Varank, şimdi de şehir hastanesini metroyla buluşturduklarına işaret ederek şunları kaydetti: