Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank paylaştı: Elektrikli Araç Yarışlarının startını verdik İstanbul'da Teknofest rüzgarı esmeye başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ise Twitter adresinden bir otomobil yarışı etkinliğini aktardı.

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İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek Teknofest 2023'ün açılış seremonisi hava muhalefeti nedeniyle yarın gerçekleşecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ise sosyal medya hesabından Teknofest etkinliği etiketleyerek, "Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarının startını verdik. 41 kategoride yapılan yarışmalarda rekabet üst düzeydeydi." mesajını paylaştı.

Batan Varank mesajında bir videoya da yer vererek, yarışmaya katılan gençlerle yaşadığı samimi diyalogları aktardı.

Bakan Varank'la gençler arasındaki konuşmalar yüzleri gülümsetti

Görüntülere Bakan Varank'ın yarışmaya katılan gençlerin yanına giderek, araçlarını incelediği ve "Ben Bursa'da Özlüce Tepe'ye Togg'la piyasa yapmaya gidiyorum. Senin bu aracı da alalım. Yarışalım mı? Togg var anahtarına." dediği görüldü.

Gençlerin ise Bakan Varank'a hitaben "Bakanım alırız o zaman anahtarı." dediği anlar görüntülere yansıdı.

Bakan Varank'ın buna cevabı ise "Demirden korksak trene binmeyiz biz." oldu.

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