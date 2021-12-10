Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gaziantep OSB arasında su için iş birliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gaziantep OSB arasında su için iş birliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi arasında, bölgenin su ihtiyacını karşılayacak "Su İsale Hattı Projesi" için işbirliği sağlandı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) 55 kilometreden su getirilerek su ihtiyacını karşılayacak "Su İsale Hattı Projesi" için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bir anlaşma imzalandı.

OSB'lerin aktif çalışma hayatına karışmasının bulunduğu illere sağladığı katkının büyüklüğü düşünüldüğünde anlaşmanın önemi ortaya çıkıyor.

İMZA TÖRENİNE BAKANLAR KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında düzenlenen imza törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentin milletvekilleri ve iş adamları katıldı.

Varank, burada yaptığı konuşmada, Gaziantepli iş insanlarının ihracatta büyük başarı yakaladıklarını söyledi.

"UYGUN KREDİ İMKANLARI İLE OSB DESTEKLENECEK"

Su İsale Hattı Projesi'nin önemine değinen Varank, Bakanlık olarak da uygun kredi imkanlarıyla OSB'yi destekleyeceklerini belirtti.

Suyun çok önemli bir konu olduğunu vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

"Bir damlasını bile israf etmememiz gereken bir konu. Bu suyu getirirken aynı zamanda atık suları da en iyi şekilde değerlendirebilecek bir sisteme sahip arıtma tesislerini hem OSB'mizle hem de Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Gaziantep'e kazandıracağız. Gaziantep hem sanayisiyle hem de yeşil dönüşümüyle tüm Türkiye'ye örnek olacak."





"GAZİANTEP OSB, 50 BİNE YAKIN YENİ İSTİHDAM SAĞLAYACAK"

Bakan Gül ise projenin Gaziantep sanayisi açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.

Gaziantep'in üretime, sanayiye, yatırıma ve ihracata çok önemli destekler veren bir şehir olduğunu ifade eden Gül, "Bakanımız Mustafa Varank da şehrimize bu zamana kadar çok ilgi göstermiştir. Gaziantep OSB, genişlemeyle birlikte yeni yatırım alanları oluşturarak 50 bine yakın yeni istihdam sağlayacak. Bu bölge için önemli olan su ihtiyacını Sayın Bakanımızın destekleriyle inşallah karşılamış olacağız. Ben de Gaziantep halkı adına Sayın Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.