Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nisanda 1.189 yatırım teşvik belgesi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, her ay verdiği yatırım teşvik belge miktarı, bu tesislerde istihdam edilecek personel sayısı ve yatırım tutarlarını paylaşıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının nisanda 1.189 yatırım teşvik belgesi verilmesi ile ilgili bilgiler ve nisan ayına ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

TOPLAM 20.2 MİLYAR LİRALIK YATIRIM TUTARI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, nisan ayında verdiği 1.189 yatırım teşvik belgesi ile belge alan projelerin yatırım tutarı 20 milyar 652 milyon 258 bin 773 lira olarak hesaplandı.

28 BİN 321 KİŞİNİN İSTİHDAMI SAĞLANACAK

Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 28 bin 321 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

185 FİRMA YATIRIM TEŞVİK BELGESİ TAMAMLAMA VİZESİ ALDI

Bu dönemde 185 firma yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alırken, belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 4 milyar 654 milyon 972 bin 534 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 11 bin 543 olarak gerçekleşti.

İPTAL EDİLEN PROJELER

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 440 milyon 934 bin 80 lira olan ve 958 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 32 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.