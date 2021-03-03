Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ocak ayında 929 yatırım teşvik belgesi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 929 maddeden oluşan Ocak 2021 dönemi yatırım teşvik belgesinin listesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın belge verdiği yatırımların gerçekleştirilmesiyle 26 bin 135 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 14 milyar 367 milyon 528 bin 371 lira olarak hesaplandı.

SABİT YATIRIM TUTARI 3.4 MİLYAR LİRA

Bu dönemde, yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 3 milyar 434 milyon 924 bin 626 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 9 bin 245 olarak gerçekleşti.

İPTAL EDİLEN BELGELER

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 551 milyon 419 bin 365 lira olan ve 2 bin 214 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 86 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.