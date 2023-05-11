Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Türk standartları kararı Türk standartlarının daha geniş bir alanda uygulanması öngörülüyor.

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mecburi uygulamaya alınan ürünlerin Türk standartlarına dair usul ve esasları belirledi.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Mecburi Uygulamaya Alınan Ürünlere İlişkin Türk Standartlarına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, tebliğde yer alan Türk standartları, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihteki tadilleriyle imalat ve piyasaya arz safhalarında mecburi olarak uygulanacak.

Tebliğ hükümlerine uymak zorunlu

Söz konusu standartlar kapsamına giren ürünleri imal ve piyasaya arz edenlerin tebliğ hükümlerine uymaları zorunlu olacak.

AB üyesi ülkelerde bulundurulan ürünler kurallara uygun sayılacak

Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkede yasal olarak piyasada bulundurulan ürünlerin tebliğ hükümleri çerçevesinde belirtilen kurallara uygun olduğu varsayılacak. Bu kuralların uygulanması Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği hükümlerine tabi tutulacak.

Tebliğin 6 ay sonra yürürlüğe gireceği bildirildi.