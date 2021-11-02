Sanayi ve teknolojide hem bütçeler hem hedefler büyüdü

Sanayi ve teknolojide hem bütçeler hem hedefler büyüdü

Bilim, sanayi ve teknolojiye ayrılan bütçe son yıllarda düzenli artarken projeler de Milli Teknoloji Hamlesi ile bir bir hayata geçirildi.

Türkiye'de bilim, sanayi ve teknolojiye son yıllarda ayrılan bütçe ve ortaya konulan hedefler kapsamlı bir dönüşümü beraberinde getirdi.

Bu alanlara ayrılan bütçede sağlanan artışlarla aralarında Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin de bulunduğu vizyon projeler hayata geçirildi.

YERLİ VE MİLLİ ATILIM HEDEFİ, BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİDE ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmalar, 2018'den itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısı altında gerçekleştirildi.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ ARTTI

Bu kapsamda, 2018 yılında 5 milyar 793 milyon lira olan Bakanlık bütçesi, 2019'da 7 milyar 784,8 milyon liraya yükseldi. Bakan Mustafa Varank'ın koordinasyonunda bu alanlardaki stratejik hedeflerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla verilen bütçe 2020 yılında 7 milyar 939,3 milyon liraya çıkarıldı.

Bakanlığın organize sanayi bölgesi (OSB) projeleri, yatırım teşvik sistemi, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamındaki destek programları gibi politikaları için kaynak oluşturacak 2021 yılı bütçesi ise bir önceki yıla göre yüzde 50,1 artırılarak 11 milyar 918,2 milyon lira olarak belirlendi.

BAKANLIĞIN 2022 BÜTÇESİ 14 MİLYAR 821,3 MİLYON LİRA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yarın görüşülecek "2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi"nde ise Bakanlığın 2022 bütçesi 14 milyar 821,3 milyon lirayı buldu. Böylece, son 5 yılda Bakanlık bütçesi 2,5 katına çıkmış oldu.

KAPSAMLI DÖNÜŞÜM HAREKETİ YAŞANDI

2020 yılından itibaren etkisini hissettiren koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine karşın bu alanlarda kapsamlı dönüşüm dikkati çekti.

"2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi" çerçevesinde katma değerli üretim öncülüğünde büyümeyi teşvik edecek uygulamalara hız verildi.

Yüksek katma değerli ürünlerin yerli imkanlarla üretilmesi için Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı başlatıldı. Program kapsamında, "Makine", "Mobilite", "Üretimde Yapısal Dönüşüm", "Sağlık ve Kimya Ürünleri" ile "Dijital Dönüşüm" çağrılarına çıkıldı.

OSB'SİZ ŞEHİR KALMADI

"Model fabrika" adıyla bilinen Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi, Ankara, Bursa, İzmir, Gaziantep, Mersin, Konya ve Kayseri'de açıldı. Planlı sanayi alanlarına verilen teşvik ve desteklerle ülke genelinde OSB'si bulunmayan il kalmadı.

AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ARTTI

Eylül 2021 itibarıyla teknoloji geliştirme bölgesi sayısı 89 oldu. Bu bölgelerde faaliyet gösteren firma sayısı 7 bine çıkarken toplam satış 134,8 milyar liraya, toplam ihracat 6,4 milyar dolara yükseldi.

AR-GE MERKEZİ SAYISI 1.255 OLDU

Faaliyette olan Ar-Ge merkezi sayısı 1.255'e ulaşırken buralardaki toplam personel sayısı da 70 bine yaklaştı. Tasarım merkezi sayısı 346'yı buldu, bu merkezlerdeki personel sayısı ise 7 bin 671 olarak kayıtlara geçti.

Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2020'de bir önceki yıla göre 9 milyar 3 milyon lira artarak 54 milyar 957 milyon liraya yükseldi. Ar-Ge harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2019'da yüzde 1,06 iken geçen yıl yüzde 1,09 oldu.

Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümü olan 2023'e kadar 1 milyar dolar değerlemeyi geçen 10 şirket çıkarma hedefi kapsamında Türkiye'nin "unicorn" sayısı 5'e ulaştı.

60 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) çalışmalarıyla Türkiye'nin 60 yıllık yerli otomobil rüyası yeniden hayat buldu. Türkiye'nin Otomobili ön gösterim araçları kamuoyuna tanıtıldı. Üretim tesisi inşaatına başlanması, tasarımların tescil edilmesi ve araçların bataryalarının üretimi gibi kritik konularda önemli mesafe alındı.

Türkiye'nin küresel değer zincirindeki payını artırmak ve ülkeye daha fazla yatırım çekmek amacıyla "Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi" hazırlandı.

Ülkenin 2025 yılına kadar yapay zeka alanında yürüteceği çalışmalar için yol haritası niteliği taşıyan "Ulusal Yapay Zeka Stratejisi" yayınlandı.

UZAY ALANINDA 10 YILLIK HEDEFLER BELİRLENDİ

Türkiye'nin uzay alanında 10 yıl boyunca izleyeceği yolun ana hatlarını ortaya koyan "Milli Uzay Programı"nda ülkenin uzay alanında uydulardan fırlatma sistemlerine, uzaya erişimden altyapılara kadar somut ve iddialı hedefleri yer aldı.

Salgın döneminde ihtiyaç duyulan dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine yönelik destek programı başlatıldı ve yoğun bakım solunum cihazı 14 gün gibi kısa sürede seri üretim bandından indirildi.

Dünya ekonomisinin önemli aktörleri tarafından odağa alınan sürdürülebilir büyüme yaklaşımına yönelik, dijital ve yeşil dönüşüm çalışmaları hızlandırıldı.

2022 İÇİN STRATEJİK HEDEFLER BELİRLENDİ

Gelecek yıla ilişkin bütçe tasarısında da imalat sanayisinin GSYH içindeki payı, imalat sanayi ihracatı, orta-yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı, uluslararası doğrudan yatırım girişi, yüksek teknolojilerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı gibi alanlarda hedefler konuldu.

Bu çerçevede gelecek yıl Ar-Ge harcamasının GSYH'ye oranının yüzde 1,51 olması hedefleniyor. İmalat sanayisinin GSYH içindeki payının gelecek yıl yüzde 21,5'e ve imalat sanayi ihracatının da 218 milyar dolara yükseltilmesi amaçlanıyor.

Orta-yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payının 2022'de yüzde 40,8 ve yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payının da yüzde 4,7 seviyesinde gerçekleşmesi hedefleniyor.

15 MİLYAR DOLAR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM

Gelecek yıl Türkiye'ye 15 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım girişinin olması bekleniyor.