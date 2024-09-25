Sanayicilerden faiz açıklaması ASO Başkanı Seyit Ardıç, Oda'nın eylül ayı meclis toplantısında konuşarak erken bir faiz indiriminin, sanayicilerin bugüne kadar ödediği bedellerin boşa gitmesi anlamı taşıyacağına vurgu yaptı.

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AA

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, ASO'nun eylül ayı meclis toplantısı ile 2. ve 3. OSB Müteşebbis Heyet Müşterek toplantısında enflasyonla mücadele için sanayicilerin uzun bir süredir yüksek faiz ortamında büyük fedakarlıkta bulunduklarını belirtti.

Ardıç, enflasyonla mücadelede sanayicilerin büyük fedakarlıkta bulunduklarını söyleyerek, "Erken bir faiz indirimi, bugüne kadar ödediğimiz bedellerin boşa gitmesi anlamına gelecektir. Merkez Bankamızın alacağı kararlara güvenimiz tam." dedi.

Ardıç, aynı zamanda Türkiye'nin sınıf atlayıp devler liginde yer alabilmesinin tek yolunun yüksek teknolojili üretim ve ihracattan geçtiğini hatırlattı.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ SİNYALİ

Ardıç, büyüme rakamlarının enflasyonda düşüşün devam edeceği sinyali verdiğini dile getirerek, bu süreçte stagflasyon riskiyle karşı karşıya kalınmaması temennisinde bulundu.

"MERKEZ BANKAMIZA GÜVENİMİZ TAM"

Ardıç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son kararında politika faizinde değişikliğe gitmediğini anımsatarak, şu ifadeyi kullandı:

Enflasyonla mücadele için biz sanayiciler uzun bir süredir yüksek faiz ortamında büyük fedakarlıkta bulunuyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki erken bir faiz indirimi, bugüne kadar ödediğimiz bedellerin boşa gitmesi anlamına gelecektir. Merkez Bankamızın alacağı kararlara güvenimizin tam olduğunu vurgulamak istiyorum.

"YENİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE İHTİYAÇ VAR"

Ardıç, yeni organize sanayi bölgelerine de ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, bazı kamu arazilerinin sanayicilere tahsis edilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)