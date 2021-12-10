Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 yükseldiğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı. Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, söz konusu zaman diliminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 arttı.

ÜRETİM ENDEKSİ ÜÇÜNCÜ ÇEYEKDE BİR ÖNCEKİ ÇEYREĞE GÖRE YÜZDE 1,1 YÜKSELDİ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi de bu yılın ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 1,1 artışa geçti.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 1, çeyreklik bazda yüzde 0,8 düştü.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ ENERJİ ÜRETİMİNDE

Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artış yüzde 3,4 ile enerji üretiminde gerçekleşti.

EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 3,2 İLE DAYANIKSIZ TÜKETİM MALI ÜRETİMİNDE

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 3,2 ile dayanıksız tüketim malı üretiminde oldu.