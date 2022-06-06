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    Sanayide çalışan kişi başına üretim ilk çeyrekte yüzde 4,1 arttı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yılın ilk çeyreğini kapsayan Ocak-Mart 2022 dönemine ait verimlilik istatistiklerini paylaştı.
    • 06.06.2022 - 11:00
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 11:25
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    Sanayide çalışan kişi başına üretim ilk çeyrekte yüzde 4,1 arttı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın verilerine göre, sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 yükseldi.

    Bir kişinin sanayideki çalışmasının ilk çeyrek endeksinin artması, geçen yıla oranla daha çok üretmesi anlamına geliyor.

    2021'in son çeyreğine göre üretimde artış var

    Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi ise koronavirüs salgının etkilerinin sürdüğü üretimin hızının düştüğü 2021'in son çeyreğine göre yüzde 0,5 yükseldi.

    AA'nın haberine göre, bu yılın birinci çeyreğinde toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 2,2 yükselirken çeyreklik bazda yüzde 0,1 düşüş kaydetti.

    verimlilik

    En fazla artış dayanıklı tüketim malı üretiminde

    Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artış yüzde 8,7 ile dayanıksız tüketim malı üretiminde gerçekleşti.


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