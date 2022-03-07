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    Sanayide çalışan kişi başına üretim verisi yayınlandı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre sanayide çalışan kişi başına üretim endeksinin, 2021'in 4. çeyreğinde yıllık yüzde 4,2 arttığı bildirildi.
    • AA
    • 07.03.2022 - 10:39
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 10:59
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    Sanayide çalışan kişi başına üretim verisi yayınlandı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2021'in 4'üncü çeyreğine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı.

    YILLIK YÜZDE 4,2 ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

    Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, söz konusu dönemde 2020'nin 4'üncü çeyreğine kıyasla yüzde 4,2 arttı.

    BİR ÖNCEKİ ÇEYREĞE GÖRE YÜZDE 3,1 YÜKSELDİ

    Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi de geçen yılın 4'üncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,1 yükseldi.

    Geçen yılın son çeyreğinde toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 2,2, çeyreklik bazda yüzde 3,5 artış gösterdi.

    YILLIK EN FAZLA ARTIŞ ARA MALI ÜRETİMİNDE

    Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artış yüzde 5,6 ile ara malı üretiminde gerçekleşti.

    Sanayide çalışan kişi başına üretim verisi yayınlandı #1

    BİR ÖNCEKİ ÇEYREĞE GÖRE EN FAZLA ARTIŞ DAYANIKLI TÜKETİM MALI ÜRETİMİNDE

    Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde, 2021'in son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 7,8 ile dayanıklı tüketim malı üretiminde oldu.


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