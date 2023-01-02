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Sanayide kullanılan bazı ham maddelere kota tanımlandı

Sanayide kullanılan bazı ham maddelere kota tanımlandı

Kota; butil akrilat ve akrilonitril butadien strine kopolimeri gibi çeşitli kimyasal ürünler, klima üretimine mahsus rotatif kompresörler, akümülatörler ve li-iyon piller gibi ham maddeleri içeriyor.