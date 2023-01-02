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Sanayide kullanılan bazı ham maddelere kota tanımlandı
Kota; butil akrilat ve akrilonitril butadien strine kopolimeri gibi çeşitli kimyasal ürünler, klima üretimine mahsus rotatif kompresörler, akümülatörler ve li-iyon piller gibi ham maddeleri içeriyor.
- 02.01.2023 - 08:57
- Güncelleme : 02.01.2023 - 09:14
Üretimdeki verimlik düşünerek sanayide kullanılan bazı ham maddelerin sıfır gümrük vergisiyle ithalatına imkan tanıyan 15 Şubat 2024'e kadar geçerli kota getirildi.
Kotanın içeriği
Resmi Gazete'de yer alan bazı sanayi ürünlerinin ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin karara göre tanımlanan kotanın içeriği şöyle:
Butil akrilat ve akrilonitril butadien strine kopolimeri gibi çeşitli kimyasal ürünler, klima üretimine mahsus rotatif kompresörler, akümülatörler, li-iyon piller ve devre kartları.
Sıfır gümrük vergisiyle ithal edilebilecek miktarlar
Reuters'in haberine göre; karar, bu ürünlerin sıfır gümrük vergisiyle ithal edilebilecek miktarlarını belirleyen listeyi içeriyor.