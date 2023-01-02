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    Sanayide kullanılan bazı ham maddelere kota tanımlandı

    Kota; butil akrilat ve akrilonitril butadien strine kopolimeri gibi çeşitli kimyasal ürünler, klima üretimine mahsus rotatif kompresörler, akümülatörler ve li-iyon piller gibi ham maddeleri içeriyor.
    • 02.01.2023 - 08:57
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 09:14
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    Sanayide kullanılan bazı ham maddelere kota tanımlandı

    Üretimdeki verimlik düşünerek sanayide kullanılan bazı ham maddelerin sıfır gümrük vergisiyle ithalatına imkan tanıyan 15 Şubat 2024'e kadar geçerli kota getirildi.

    Kotanın içeriği

    Resmi Gazete'de yer alan bazı sanayi ürünlerinin ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin karara göre tanımlanan kotanın içeriği şöyle:

    Butil akrilat ve akrilonitril butadien strine kopolimeri gibi çeşitli kimyasal ürünler, klima üretimine mahsus rotatif kompresörler, akümülatörler, li-iyon piller ve devre kartları.

    Sıfır gümrük vergisiyle ithal edilebilecek miktarlar

    Reuters'in haberine göre; karar, bu ürünlerin sıfır gümrük vergisiyle ithal edilebilecek miktarlarını belirleyen listeyi içeriyor.

    sanayi


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