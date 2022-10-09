Sanayiden tüm zamanların en yüksek ocak-eylül ihracatı

Türk sanayi sektörü, 139,3 milyar dolarla bugüne kadar elde etiği ocak-eylül ihracatının en yükseğini gerçekleştirdi.

Koronavirüs salgınının kısıtılamaları sürecinde ve sonrasında Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği jeopolitik risklere rağmen sanayi ihracatı hız kesmedi.

Türkiye’nin enerji güvenliğinde bir sorun yaşanmaması da bu rekorların elde edilmesinde önemli bir etki yaptı.

Enerji yoğun sektörlerde Türkiye güvenilir tedarikçi olarak öne çıkıyor.

Yerli firmaların yenilenebilir enerji için ihraç ettiği ürünler Türk sanayi sektörünün ürünlerine talebi artırıyor.

Sanayi dış satımının toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 82,5

Sektörün dış satımı yılın dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 artarken sanayi dış satımının toplam ihracat içerisindeki payı da yüzde 82,5 oldu.

Böylece sektör, 139,3 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-eylül ihracatını gerçekleştirdi.

Sanayi grubunda 13 sektör ihracatta rekora koştu

Sanayi grubuna bağlı 16 sektörden 13'ü ihracat rekoruna imza attı.

Yılın dokuz ayında tekstil ve ham maddeleri yüzde 7,2, deri ve deri mamulleri yüzde 21,2, kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 40,2, hazır giyim ve konfeksiyon yüzde 9,3, elektrik ve elektronik yüzde 5,9, makine ve aksamları yüzde 9,6, demir ve demir dışı metaller yüzde 26,5, çelik sektörü yüzde 8,7, çimento cam seramik ve toprak ürünleri yüzde 22,4, mücevher sektörü yüzde 7,1, savuma ve havacılık sanayii yüzde 33,8, iklimlendirme sanayii yüzde 8,7, diğer sanayi ürünleri yüzde 1,4 ihracat artışı kaydetti.

Almanya, sanayi sektörünün ihracat yıldızı oldu

AA'nın haberine göre, sanayi ihracatında rekor kıran sektörlere en fazla Almanya'dan talep geldi.

Yılın dokuz ayında Almanya'ya deri ve deri mamulleri 126,4 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 2,8 milyar dolar, makine ve aksamları 747,4 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller 1,6 milyar dolar, iklimlendirme sanayii 525,2 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.