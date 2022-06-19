Petrol
113.61
-5.17%
Euro
18.1855
-0.49%
Dolar
17.325
0.15%
Altın
1.024
-0.85%
Borsa
2533
1.93%
Bitcoin
345.224
3.70%
BTXN Coin
7.60
-3.30%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Şanlıurfa, Bozova seralarında ilk hasat başladı

    Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde, halkın daha çok tükettiği ürünler yetiştirilerek kent içinde taze olarak vatandaşa sunulması amaçlanıyor.
    • 19.06.2022 - 17:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa, Bozova seralarında ilk hasat başladı

    Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde belediye tarafından kent merkezinde yaptırılan 6 serada yetiştirilen salatalık ve biberin hasadına başladı. Belediye tarafından faaliyete geçirilen seralarda bir çok kişinin istihdam edildiği öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre, kent merkezi Kırmızıpınar Mahallesi'nde birer dönümlük 6 serada gerçekleşen ilk hasada ilgi yoğun oldu.

    "Alternatif ürünler de yetiştirilecek"

    Seralarda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Suphi Aksoy, kısa süre içerisinde yetiştirilen biber ve salatalıkların yanı sıra önümüzdeki dönemde alternatif ürünlerin de yetiştirileceği belirtildi.

    "Halkın sıklıkla tükettiği ürünler yetiştiriliyor"

    Aksoy, “Verimli topraklarda özellikle halkımızın sürekli olarak tükettiği gıdalardan olan salatalık, biber ve önümüzdeki süreçte patlıcan, domates ve diğer gıda ürünlerinin yetiştirilip halkımıza arz edileceği seralarımızı hayata geçirdik.

    Ürünler taze olarak halka ulaştırılacak

    Buradaki amacımız seralarımızda yetiştirilen ürünleri ilçemiz başta olmak üzere Şanlıurfa merkezdeki halkımıza kısa sürede ve taze bir şekilde yetiştirmek olacaktır.” diyerek, seraların yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

    Şanlıurfa, Bozova seralarında ilk hasat başladı #1

    Şanlıurfa, Bozova seralarında ilk hasat başladı #2

    Şanlıurfa, Bozova seralarında ilk hasat başladı #3


    İlginizi Çekebilir

    Genç girişimci Esra dolar milyoneri oldu!
    Btcrobo

    Genç girişimci Esra dolar milyoneri oldu!

    TFF'den yabancı oyuncu sınırı açıklaması
    Kralspor

    TFF'den yabancı oyuncu sınırı açıklaması

    Meclis bahçesi, 282 tür ağacı barındırıyor
    Yaşam

    Meclis bahçesi, 282 tür ağacı barındırıyor

    Görüş Bildir