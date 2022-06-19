Şanlıurfa, Bozova seralarında ilk hasat başladı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde, halkın daha çok tükettiği ürünler yetiştirilerek kent içinde taze olarak vatandaşa sunulması amaçlanıyor.

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde belediye tarafından kent merkezinde yaptırılan 6 serada yetiştirilen salatalık ve biberin hasadına başladı. Belediye tarafından faaliyete geçirilen seralarda bir çok kişinin istihdam edildiği öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, kent merkezi Kırmızıpınar Mahallesi'nde birer dönümlük 6 serada gerçekleşen ilk hasada ilgi yoğun oldu.

"Alternatif ürünler de yetiştirilecek"

Seralarda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Suphi Aksoy, kısa süre içerisinde yetiştirilen biber ve salatalıkların yanı sıra önümüzdeki dönemde alternatif ürünlerin de yetiştirileceği belirtildi.

"Halkın sıklıkla tükettiği ürünler yetiştiriliyor"

Aksoy, “Verimli topraklarda özellikle halkımızın sürekli olarak tükettiği gıdalardan olan salatalık, biber ve önümüzdeki süreçte patlıcan, domates ve diğer gıda ürünlerinin yetiştirilip halkımıza arz edileceği seralarımızı hayata geçirdik.

Ürünler taze olarak halka ulaştırılacak

Buradaki amacımız seralarımızda yetiştirilen ürünleri ilçemiz başta olmak üzere Şanlıurfa merkezdeki halkımıza kısa sürede ve taze bir şekilde yetiştirmek olacaktır.” diyerek, seraların yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.









