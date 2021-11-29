Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde hububat tohumları toprakla buluştu

Şanlıurfa'da, TİGEM'e bağlı Türkiye'nin en büyük işletmesi Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde 640 bin dekar arazide ekimler sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Şanlıurfa'da bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde, yaklaşık 640 bin dekarlık alanda 300 işçi ile vardiyalı olarak hububat tohumları ekiliyor.

İŞLETMEDE HAYVANCILIK DA YAPILIYOR

Yaklaşık 1 milyon 663 bin 244 dekar arazide tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanında Türkiye'nin en büyüğü olan işletmede, hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra arpa, buğday, mercimek, mısır, Antep fıstığı, ayçiçeği, fiğ ve yulaf gibi birçok ürün de yetiştiriliyor.

DEV İŞLETME AYNI ZAMANDA HUBUBAT DEPOSU OLARAK KULLANILIYOR

"Hububat deposu" olarak bilinen dev işletmede, yaklaşık 640 bin dekarlık alanda işletme tarafından özenle üretilen hububat tohumlarının son teknoloji makinelerle hummalı bir çalışmanın ardından ekimi gerçekleştiriliyor.

HASAT VE EKİM BİR ARADA GERÇEKLEŞTİRİYOR

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Osman Topçu, dünyanın en büyükleri arasında yer alan işletmelerde bir yandan ikinci ürün olan mısır hasadı sürerken aynı zamanda hububat tohumlarının da toprakla buluşturulduğunu söyledi.

"TOHUMLARIN BİR KISMI ÇİFTÇİLERİMİNİZ KULLANIMINA SUNULUYOR"

Güzlük ekim çalışmalarını aralık ayının ortasında tamamlamayı planladıklarını belirten Topçu, şöyle konuştu:

"Ekimlerimizi 300 işçi ve yeni teknoloji 32 mibzerle vardiyalı olarak sürdürüyoruz. Ekim çalışmalarımız tamamlandığında yaklaşık 542 bin dekar alanda buğday, 7 bin 673 dekarda arpa, 5 bin 382 dekarda yem bitkisi, 74 bin 149 dekarda kırmızı mercimek ve 11 bin 695 dekar fiğ toprakla buluşmuş olacak. Kullandığımız tohumlarımız kendi selektörlerimizle ilaçladığımız tohumlarımız, bunların bir kısmını da çiftçilerin kullanımına sunuyoruz."