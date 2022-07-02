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- Şanlıurfa'da asgari ücret artışını halay çekerek kutladılar
Şanlıurfa'da asgari ücret artışını halay çekerek kutladılar
- Haber Merkezi
- 02.07.2022 - 18:28
- Güncelleme : 02.07.2022 - 18:29
Enflasyonun artmasıyla yaşanılan pahalılık nedeniyle, milyonlar Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmasını bekliyordu.
Merakla beklenen güncellemede nihai karar verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin net 5 bin 500 TL'ye çıkartıldığını duyurdu.
Halay çekerek kutladılar
Şanlıurfa'da asgari ücret rakamını öğrenen tesktil fabrikasındaki işçiler haberi halay çekerek kutladılar.
Fabrika çalışanları asgari ücretteki yükselişi, patronları ve Şanlıurfa OSB Bölge Müdürü Osman Oktay'ın da katıldığı etkinlikte kutlandı.
Fabrika çalışanları, geceye ilişkin fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından yayınladı.
Şanlıurfa'da asgari ücret artışını halay çekerek kutladılar
"Zammı birlikte kutladık"
Şanlıurfa OSB resmi sosyal medya hesabından da geceye ilişkin fotoğraflar, "Firma ortakları, çalışanlarına moral motivasyon gecesi düzenleyerek, aynı zamanda asgari ücrete gelen zammı birlikte kutladı." yorumuyla yayınlandı.