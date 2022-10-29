Şanlıurfa’da ev kadınlarının nar ekşisi geleneği devam ediyor

Şanlıurfa’da ev kadınları nar meyvesinden ürettikleri nar ekşisi ile sofraları renklendiriyor. kadınlar her yıl tekrarladıkları bu mesai ile aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Nar eşkisi yapmak meşakkatli bir iş. Geleneksel olarak üretilen nar ekşisi yöresel olarak birçok kadının imece usulü çalışması sonunda elde ediliyor.

Şanlıurfa’nın özellikle Hilvan ve Suruç ilçelerinde yetiştirilen narın ekşi mesaisine ise başlandı.

Nar ekşisi yapım süreci

Nar ekşisi yapmak için önce bin bir emekle tarlalardan toplanan narlar ikiye ayrılıyor.

Sonra demir kaşık ve tokmaklarla dövülerek taneleri kabuğundan ayrılıyor.

Bir çuvala konulan nar taneleri ayakla ezilerek suyu çıkarılıyor.

Daha sonra bakır kazanlara alınan nar suyu 6-7 saat kaynatılıyor.

Kıvamı koyulaşana kadar odun ateşinde pişiriliyor.

Ardından soğutulmaya bırakılan nar suyu küçük şişelere aktarılıyor.

Kadınlar ev ekonomisine kattı sağlıyor

Bu kez Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait serada nar hasadı yapan ev kadınları, aile bütçelerine de katkı sağlıyor.

Serada çalışan Enver Çoban, narın ekşiye dönüşme serüvenini anlattı. Çoban, “Bugün nar pekmezi çıkartıyoruz. Hem narları çıkartıyoruz. Hem narları taneliyoruz hem de cürun denilen teknelerde basıyoruz, suyunu çıkartıyoruz ve kaynatıyoruz. Bir süre kaynadıktan sonra 1-2 gün güneşe bırakıyoruz. Daha sonra nar pekmezi oluşmuş oluyor." dedi.

"Salatalarda, sarmalarda ve birçok yemekte kullanılıyor"

Enver Çoban nar pekmezinin geniş alanlarda kullanıldığını söyleyerek "Salatalarda, sarmalarda ve birçok yemekte kullanılıyor. Kısaca doğal limon tuzu oluyor. Bu işi yapan kadınlar hem evine katkı sağlıyor hem de üretime katkı sağlamış oluyorlar. Üretimde kesinlikle katkı maddesi veya kimyasal madde kullanmıyoruz. Tamamen doğal bir şekilde olduğu için yoğun rağbet görüyor.” açıklamasında bulundu.

"Narı kabuğundan çıkartarak suyunu çıkartıyoruz"

İHA'nın haberine göre, nar ekşisi yapım işinde çalışan kadın işçilerden Zehra Taş, “Tam narı bıçakla kesiyoruz. Tanelerini kabuğundan çıkartıyoruz. Ezip suyunu çıkartıyoruz. Daha sonra kazanlarda kaynatarak 2 gün güneşte bekleterek nar pekmezi haline getiriyoruz.” şeklinde konuştu.















