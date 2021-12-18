Şanlıurfa'da gıda ihracatına analiz laboratuvarı desteği

Şanlıurfa'da kurulan gıra analiz laboratuvarı tarım yapılan ilin ihracatına ivme kazandıracak.

Önemli tarım merkezi Şanlıurfa'da kurulan "Gıda Analiz Laboratuvarı"nda yapılacak analizlerle gıda ürünlerinin ihracatının kolaylaştırılması hedefleniyor.

LABORATUVARIN MALİYETİ 20 MİLYAR LİRA

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı İbrahim Halil Peltek, Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve TÜBİTAK ile ŞUTSO iş birliğiyle yürütülen çalışmaların neticesinde kente yaklaşık 20 milyon lira maliyetle laboratuvar kazandırıldığını söyledi.

GIDA ÜRÜNLERİNİN İHRACATINA LABORATUVAR DESTEĞİ

Türkiye'nin toplam pamuğunun yarısı, buğday, arpa ve mercimek gibi ürünlerin önemli bir kısmının üretiminin tek başına Şanlıurfa'dan karşılandığına dikkati çeken Peltek, üretimin ihracata dönüşümünde laboratuvarın kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

"MERKEZ, GÜMRÜKLERDE YAŞANAN SORUNLAR NEDENİ İLE KURULDU"

Peltek konu ile ilgili "Özellikle bölgeden ihraç edilen tarımsal ürünlerle ilgili gümrüklerde zaman zaman sıkıntılar yaşanıyordu. Bu sıkıntıların yaşanmaması için Organize Sanayi Bölgesi'nde gıda analiz laboratuvarını kurduk. Uluslararası ölçekteki bu laboratuvar sayesinde artık fıstık, biber, domates ve birçok ürün ile ilgili gümrüklerde bir sıkıntı yaşanmadan rahatça ihracatı yapılacak. İhracat dışında da yağ, peynir ve çeşitli tarımsal ürünlerin analizinin yapılabileceği ulusal düzeyde büyük bir laboratuvar olacak." dedi.