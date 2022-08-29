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    Şanlıurfa'da rekor ayçiçeği hasadı

    Dünyada gıda krizi yaşanırken Türkiye, tarım alanlarını genişletmeye ve var olanlarında da üretimi artırmaya çalışıyor.
    • 29.08.2022 - 13:26
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 13:43
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    Şanlıurfa'da rekor ayçiçeği hasadı

    Şanlıurfa'da bulunan ve dünyanın en büyük tarım işletmesi olan 636 bin dekar alanı kapsayan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde (TİGEM) ayçiçeği hasadı yapılıyor.

    İşletmedeki 64 bin 400 dekar alanda, martın ilk haftası ayçiçeği ekimi gerçekleştirildi. Onlarca biçerdöverin gerçekleştirdiği ayçiçeği hasadı havadan görüntülendi.

    Ayçiçeğinde hasat zamanı

    Olgunlaşan ayçiçeği, ağustos ayının ikinci haftasında hasat edilmeye başlandı. Onlarca biçerdöver, yan yana dizilerek Türkiye’nin yemeklik yağ ihtiyacının bir kısmını karşılayacak olan ayçiçeğinin hasadını yaptı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlaya giren biçerdöverlerin hasadı havadan da görüntülendi.

    Şanlıurfa'da rekor ayçiçeği hasadı ViDEO

    Şanlıurfa da rekor ayçiçeği hasadı #1

    "Dünyanın tek parça şeklinde yönetilen en büyük çiftliği"

    TİGEM’de ziraat mühendisi olarak görev yapan Abdulkadir Taner, “Dünyanın tek parça şeklinde yönetilen en büyük çiftliği konumunda olan Ceylanpınar Tarım İşletmesinde mart ayının ilk haftasında ekimini yaptığımız yağlık ayçiçeği hasat dönemi gelmiş bulunuyor. 8 Ağustos 2022 tarihinde hasadına başladığımız yağlık ayçiçeği Ceylanpınar genelinde 64 bin 400 dekar, şu anda bulunmuş olduğumuz Gümüşsuyu Tarım İşletmesinde 16 bin 300 dekarlık alanda hasadımızı yapıyoruz.

    Şanlıurfa da rekor ayçiçeği hasadı #2

    16 bin ton verim bekleniyor

    Yaklaşık olarak 16 bin ton verim bekliyoruz.” dedi.

    Şanlıurfa da rekor ayçiçeği hasadı #3

    TİGEM'de hayvacılık da yapılıyor

    Dünyanın tek parça halinde yönetilen en büyük çiftliği olan TİGEM’de hayvancılığın yanı sıra aralarında arpa, buğday, mercimek, mısır, fıstık, fiğ, yulafın da olduğu bir çok ürün de yetiştiriliyor. Yetiştirilen ürünler, bölgenin yanı sıra ülke ekonomisine de büyük katkı sunarak tarım ürünü ihtiyacını da karşılıyor.

    Şanlıurfa da rekor ayçiçeği hasadı #4

    Şanlıurfa da rekor ayçiçeği hasadı #5

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