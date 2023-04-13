Şanlıurfa'da selin maddi bilançosu açıklandı: 300 milyon lira Kahramanmaraş merkezli depremde hasar alan Şanlıurfa, enkaz kaldırma çalışmaları sürerken bir de sel felaketi yaşadı. Şanlıurfa'da selin ev, iş yeri ve araçlara verdiği zarar 300 milyon lira olarak açıklandı.

AA

Şanlıurfa'da 17 kişinin hayatını kaybetmesi, 62 kişinin de yaralanmasına neden olan 15 Mart'taki selin maddi tablosu da ağır oldu.

Şanlıurfa'da yaşanan sel; ev, iş yeri ve araçlara büyük zarar verdi. Özellikle bir kapalı otoparkta bulunan tüm araçlar hasar aldı.

Valilik tarafından selin kente zararı 300 milyon lira olarak açıklandı ise de araçların, iş makinelerinin çalışması, personel giderleri ve altyapıların iyileştirilmesinin bu rakama dahil olmadığı vurgulandı.

Üç dere aniden taştı

Metrekareye düşen 180-190 kilogram yağış, kısa sürede kent merkezinden geçen 3 derenin aniden taşmasına yol açtı.

Afet sırasında kullandığı tırla Atatürk Barajı'na sürüklenen şoförün cenazesi ve aracına 10 gün süren yoğun çalışmaların ardından ulaşıldı.

Balıklıgöl'de su seviyesi 2 metre yükseldi

Dünyanın en büyük doğal akvaryumu olarak nitelendirilen, Şanlıurfa'nın simgesi Balıklıgöl'de de su seviyesi yaklaşık 2 metre yükseldi, felaket sırasında dibe dalan balıklar günler sonra yüzeyde görülmeye başladı.

10 bin 686 görevli temizlik için seferber oldu

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen, aralarında askerlerin de bulunduğu 10 bin 686 görevli, selin ardından kentteki tahribatın izlerini silebilmek için günlerce yoğun çaba gösterdi.

Bölgeyi eski günlerine kavuşturmak bir ayı aldı

Kentteki belediyeler, selden etkilenen bölgelerdeki evler başta olmak üzere park ve bahçelerde bakım ve onarım yaparak bir ayın ardından bölgeyi eski görünümüne kavuşturmayı başardı.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ndeki eserler tahliye oldu

Sel felaketinin en çok etkilediği mekanların başında gelen, Türkiye'nin en büyük arkeoloji müzeleri arasında bulunan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi depolarında bulunan yaklaşık 65 bin eser, titizlikle yürütülen işlemlerin ardından tahliye edildi.

15 gün şebeke suyu verilemedi

Atatürk Barajı havzasındaki aşırı kirlilik nedeniyle ilk 15 gün şebeke suyu verilemeyen Şanlıurfa'da, su içilebilir seviyeye yeni ulaştı.

"Depremden daha çok kenti selin yorduğunu söyleyebilirim"

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, deprem sürecini yönetirken bir anda sel felaketiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Sel sürecini 10 gün içerisinde hızlı bir şekilde yönettiklerini vurgulayan Vali Ayhan, şöyle konuştu:

Açık konuşayım, ben depremden daha çok kenti selin yorduğunu söyleyebilirim. Yani sel biraz daha meşakkatli oldu. 2 bine yakın ev, 1.000'in üzerinde araç, 500'ün üzerinde iş yeri ciddi zarar gördü. Cadde ve sokakların temizlenmesi, altyapının iyileştirilmesi, zarar tespitlerinin yapılması ve bunların gerçekleştirilmesini büyük oranda hallettik.

Derelerin üzerleri açık kalacak

Ayhan, şu an müsait olan derelerin tamamının üzerinin açıldığını, çalışmaların devam ettiğini belirterek, bundan sonraki süreçte derelerin üzerinin kapatılmaması için tedbirler aldıklarını aktardı.

"Ev ve iş yeri zararlarını ödedik"

Sel nedeniyle oluşan zararın tespitlerini bitirdiklerini ifade eden Ayhan, şöyle konuştu: