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    Şanlıurfa'da Takoran Vadisi Limanı tamamlanıyor

    Fırat Nehri'nin Şanlıurfa ile Adıyaman arasında bulunan Takoran Vadisi'nde turist çekip, bölgenin kaderini etkileyecek bir liman inşa edilmeye başlandı.
    • AA
    • 04.11.2021 - 17:41
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 17:44
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    Şanlıurfa'da Takoran Vadisi Limanı tamamlanıyor

    Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Fırat Nehri'nin Şanlıurfa ile Adıyaman arasında oluşturduğu ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Takoran Vadisi'ndeki liman inşaatı, tamamlanma aşamasına geldi.

    LİMAN, TURİZME HİZMET EDECEK

    Şanlıurfa'da turizmde yeni rotalar oluşturma hedefiyle iç sularda ulaşımın yaygınlaştırılması hedefleniyor.

    Bu kapsamda Takoran Vadisi'ndeki potansiyeli değerlendirmek isteyen belediye ekipleri, güzergaha hizmet edecek tekneler için liman yapıyor.

    TURİSTLER LİMANDAN TEKNELERLE GEZİ YAPACAK

    Liman sayesinde eşsiz güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Takoran Vadisi'ne gelen yerli ve yabancı turistlerin, tekneler vasıtasıyla daha kapsamlı bir tur yapmalarına da imkan sağlanacak.

    Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki vadide son aşamaya gelen çalışmaların tamamlanması için yoğun mesai harcıyor.

    liman

    GELECEK YIL TAMAMLANACAK

    Limanın gelecek yıl hizmete girmesi planlanıyor. Limanın bulunduğu Baki Mahallesi'nin muhtarı Sıtkı Köprüdüz, vadide yürütülen hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

    liman

    liman

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