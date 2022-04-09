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    Şanlıurfa'dan pul biber ihracatı üç ayda yüzde 10 arttı

    Pul biber Türkiye'ye özgü ve ayırıcı özelliği olan bir ürün. İhracatta önemli bir avantajı elinde bulunduran Türkiye, bu alanda Şanlıurfa ile ön plana çıkıyor.
    • AA
    • 09.04.2022 - 13:30
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 13:48
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    Şanlıurfa'dan pul biber ihracatı üç ayda yüzde 10 arttı

    Şanlıurfa, Türkiye'nin pul biber deposu. Kentten yapılan pul biber ihracatı yılın ilk 3 ayında yüzde 10 arttı.

    Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerine göre, Türkiye'de üretilen pul biberin ihracatı, yılın ocak-mart döneminde yüzde 10 artışla 2 milyon 527 bin dolara ulaştı. Böylelikle Türkiye'den 2021'de 9 milyon 222 bin dolarlık pul biber ihracatı yapıldı.

    Pul biberler Şanlıurfa'da yetişiyor

    Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, Türkiye'de satışa sunulan pul biberin önemli miktarının Şanlıurfa'da üretildiğini belirtti.

    Şanlıurfa dan pul biber ihracatı üç ayda yüzde 10 arttı #1

    Almanya birinci sırada

    Pul biber ihracatında döviz girdisi olarak ilk sırayı 614 bin dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 313 bin dolarla İngiltere ve 311 bin dolarla Hollanda izledi.

    "Sofraların vazgeçilmez lezzeti"

    Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, Türkiye'de satışa sunulan pul biberin önemli miktarının Şanlıurfa'da üretildiğini belirtti.

    İsot, yurt içinde de revaçta

    Kızıldemir, Şanlıurfa'da üretilen ve halk arasında isot olarak bilinen pul biberin ülke içerisinde büyük rağbet gördüğünü söyledi.

    Şanlıurfa dan pul biber ihracatı üç ayda yüzde 10 arttı #2

    İsot, sofralarda artık vazgeçilmez bir lezzeti!

    Kente gelen her ziyaretçinin isot almadan şehirden ayrılmadığına dikkati çeken Kızıldemir, "Bizim bir sloganımız var, 'en tatlı acı' diye. İsottaki lezzetin farkına varanlar artık bundan vazgeçemiyor. İsotumuz dünyadaki bütün yemekleri lezzetlendiriyor. İsot, sofralarda artık vazgeçilmez bir lezzeti haline geldi." diye konuştu.


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