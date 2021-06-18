Şanlıurfa'dan yerli ve milli tohum atağı sürüyor

Yerli ve milli tohumun öneminin giderek arttığı günümüzde ülkemizde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Üretilen yerli ve milli tohumlar yurt dışından da talep görüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Şanlıurfa’daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğü'nde her yıl yaklaşık 125 bin ton yerli ve milli tohum üretiliyor.

CEYLANPINAR'DA 3 İŞLETMENİN 6 TESİSİ DURMADAN ÇALIŞIYOR

Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğündeki 3 tane işletmenin 6 tesisinde her yıl yaklaşık 125 bin ton yerli ve milli tohum üretiliyor. İşletme sahasında hasadı yapılan ürünler, tesislere getiriliyor. Toplam bin dekar üzerine kurulan ve saatlik yaklaşık 80 tonluk kapasitesi bulunan tesiste günlük 1.000 ton tohumluk üretiliyor.

22 YERLİ VE MİLLİ TOHUM ÜRETİLİYOR

Tesiste 150 işçi 7 gün, 24 saat, 3 vardiya şeklinde çalışarak 6 çeşit makarnalık, 8 çeşit ekmeklik olmak üzere 14 çeşit buğday, 3 çeşit fiğ, 3 çeşit mercimek ve 2 çeşit arpa tohumluğu üretiyor. Hasatla birlikte mayıs ayında başlayan tohumluk üretimi aralık sonuna kadar devam ediyor. Sertifikalı tohum satışları ise Ağustos ayında başlayıp yılsonuna kadar devam ediyor.

TOHUM YOLCULUĞUNUN AŞAMALARI

Tesiste yerli ve milli tohumların nasıl hazırlandığını ve ne tür aşamalardan geçtiğini aktaran Tohum Hazırlama Şube Şefi Veli Özgür Özen, "Tohumluk olarak ekilen ve tohumluk vasfı kazanan buğdaylar hasatla beraber işletmemiz tohum ambarlarına gelmektedir. Gelen mahsullerle birlikte tohum hazırlama sezonumuz başlamaktadır. İşletmemizde toplam 6 adet makarnalık buğday çeşidi, 8 adet ekmeklik buğday çeşidi, 2 adet arpa çeşidi, 3 adet mercimek çeşidi ve 3 adet de fiğ çeşidi olmak üzere tohumluk üretimlerimiz yapılmaktadır.

İLK OLARAK MAHSUL AYIKLANIYOR

Gelen mahsullerin ilk olarak mekanik eleme ve ayıklama işlemi yapılmaktadır.

RENK AYIRICI İŞLEMİNDEN GEÇİYOR

Özgül ağırlığına ve tane iriliğine göre ayıklama işleminden sonra mahsul taneleri renk ayırıcı makineye girerek tane renklerine göre ayıklama işlemi yapılmaktadır.

İLAÇLANARAK PAKETLENİYOR

Eleme aşamasından sonra tohumlarımız sürme, rastık ve kök ve kök boğazı hastalıklarına karşı ilaçlanmaktadır. İlaçlanan tohumluklar ambalajlama işlemine geçmektedir. Ambalajlanan tohumluklar sertifikalı bir şekilde satışa hazır hale getirilmektedir. İşletmemizde toplam 6 adet tohum hazırlama tesisimiz bulunmaktadır. Bu tesislerin saatlik toplam kapasitesi 80 tondur. 2021 yılında 125 bin ton tohumluk üretmeyi hedefliyoruz. Ürettiğimiz ürünleri yurt içine ve yurt dışına gönderiyoruz. Bütün ürünlerimiz sertifikalıdır.” diye konuştu.

IRAK VE KUZEY KIBRIS'A İHRACAT YAPILIYOR

Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğü'nde üretilen tohumlar Irak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi ülkelere ihraç ediliyor.