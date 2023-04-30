Şap hastalığı kısıtlamalarının kaldırılması et fiyatları artışını durdurdu Kırmızı et fiyatlarının yükselişini durdurmak için alınan önlemlerin yetersiz kaldığı görülürken, şap hastalığı ile mücadele sırasında alınan büyükbaş hayvanların dolaşımının serbest kalması fiyatları dondurdu. Yetkililer kısa süre içinde kırmızı et fiyatlarının düşeceğini savunuyor.

AA

Türkiye'nin farklı illerinde yaklaşık 2 aydır SAT-2 tipi şap virüsü görülmüştü. Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçerek virüse karşı tedbirler ve aşılama başlattı.

Türkiye’de şap hastalığı nedeniyle hastalığın yayılmaması için canlı hayvan ticareti, ithalat, ihracat ve kesim maksatlı sevkler dışındaki tüm hayvan hareketleri yasaklandı.

Bu süreçte kırmızı et fiyatları da yükselmeye devam etti.

Bakanlık şimdi kısıtlamaları kaldırdı ve ticaret hareketlendi.

Kırmızı et fiyatlarındaki yükseliş, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından durdu.

Adana'da kasaplar fiyatların düşmesini bekliyor

Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, fiyatların biran önce düşmesini beklediklerini belirterek şu şeklinde açıklama yaptı:

Şap hastalığından dolayı canlı hayvan giriş ve çıkışları olmadı. Canlı hayvan pazarları kapalı olduğu içinde fiyatlar yükseldi. Bakanlığa bizler başvuruda bulunduk ve bu taleplerimiz sonuçlandı. Aşısı vurulan hayvanların sevkiyatı artık açıldı. Yüksek fiyatları da biz bakanlığa bildirdik ve onlarda gerekli önlemleri alacağını belirtti. Salı gününden itibaren Et ve Süt Kurumu bulunan illerimizde tüm kasaplarımız et alabilecek.

"Vatandaşlar yakında ucuz et yemeye başlayacak"

Hem esnafımıza hem de vatandaşlarımıza ucuz eti ulaştırmak için elimizden gelen tüm gayretleri gösteriyoruz. Vatandaşlar yakında ucuz et yemeye başlayacak. Ancak bunda da ilçe ilçe fark edecek. Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde kiralar daha ucuz olduğu için buralarda et fiyatlarındaki düşüş gözle görülecek. Şap hastalığı nedeniyle fiyatlar yüksek tutuldu. Ancak kısıtlamalar kaldırıldı, fiyatların biran önce düşmesini bekliyoruz.

Hayvan pazarları açıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, şap hastalığı nedeniyle hayvanların kesimi, ihracı, ithali ve hayvan hareketlerine getirilen kısıtlama ve yasakların, karantinası devam eden yerler dışında ve 3 kural çerçevesinde 28 Nisan 2023 tarihinden itibaren son bulduğunu açıkladı. Önlem maksatlı kapatılan hayvan pazarları ise açıldı.

Hayvan pazarlarının kapalı olması nedeniyle yükselen et fiyatlarının ise önümüzdeki günlerde düşmesi bekleniyor.

“Vatandaşımıza ucuz et yedirmek istiyoruz”

Sektör çalışanlarından Şehmus Oğuz ise vatandaşlara ucuz et yedirmek istediklerini belirterek, “Şap hastalığı bitti. İlimize daha fazla canlı hayvan gelmeye başlayacak. Böylece et fiyatları düşecek. Bizler vatandaşımıza ucuz et yedirmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.