Şarj ağı işletmecilerine 30 Haziran'a kadar süre verildi

EPDK'nın şarj ağı işletmecilerini ilgilendiren kararı resmiyete kavuştu. Buna göre işletmecilere sunulan şartlar ve süresi belirlendi.

Şarj ağı işletmecilerine, şarj ağını oluşturmaları için 30 Haziran'a kadar süre verildi

Elektrikli araçlara şarj hizmetini sağlayan şarj ağı işletmecilerine zorunlu şarj ağı oluşturmaları için tanınan süre 30 Haziran oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) şarj hizmeti yönetmeliğine geçici bir madde ekledi.

Yönetmeliğin son şekli Resmi Gazete'de yayınlandı.

İşletmelerin şarj ağını oluşturmasının kriterleri ve zamanı var

Reuters'in haberine göre, tebliğde yer alan; şarj ağı işletmecisinin, lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde en az 50 adet şarj ünitesinden ve en az 5 farklı ilçedeki şarj istasyonundan oluşacak şekilde şarj ağını oluşturması gerekecek.

30 Haziran'a kadar süre

Bu şarta ek olarak tebliğe ilave edilen geçici maddeye göre, işletmecilerin şarj ağını oluşturmaları için 30 Haziran'a kadar süre verildi.