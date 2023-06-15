Sarkıcı Beyonce İsveç'in enflasyonunu artırmaktan sorumlu tutuldu İsveç'in enflasyonu mayısta yüzde 9,7 ile beklenenin üzerinde kaldı. İsveç'in enflasyon sepetinden ise Amerikalı şarkıcı Beyonce'nin verdiği konser çıktı.

ensonhaber.com

Beyonce, yedi yıl aradan sonra dünya turnesine İsveç'le başladı.

Şarkıcı Beyonce, bu kapsamda mayıs ayında İsveç'in Stockholm kentinde katılım rekorları kıran dev bir konser verdi.

Ülkedeki bu sanat olayı, İsveçli yetkilere göre konser tarihindeki otel ve restoran harcamasını fırlattı.

İsveç'te mayıs enflasyonu beklenenin üzerinde, yüzde 9,7 olarak açıklandı.

Yani bir başka değişle Beyonce, dolaylı da olsa İsveç'teki enflasyon artışından sorumlu tutuldu.

Ekonomist Michael Grahn, yüksek enflasyonda Beyonce'nin payına dikkat çekti

Danske Bank İsveç Baş Ekonomisti Michael Grahn, Beyonce'ye olan büyük ilginin bu artışa az da olsa etkisi olduğunu dile getiren bir açıklamaya imza atarak, şarkıcının dünya turnesinin başlamasının "Enflasyonu renklendirmiş gibi göründüğünü" ileri sürerek şu mesajı paylaştı:

Beyonce'nin İsveç'te dünya turnesine başlaması mayıs ayı enflasyonunu renklendirmiş gibi görünüyor, ancak ne kadar olduğu belirsiz.

"İsveç'te mayıs enflasyonunun sorumlusu mal ve hizmetlerin maliyetlerinin artması"

İsveç İstatistik Kurumu, elektrik ve gıda fiyatlarındaki düşüşün mayıs ayında enflasyon oranının düşmesine katkıda bulunduğunu ancak aynı zamanda bazı mal ve hizmetlerin maliyetlerinin arttığını belirtmişti. Kurumdan yapılan açıklamada, buna otel ve restoran ziyaretleri, eğlence hizmetleri ve giyim gibi harcamaların neden olduğunu belirtti.