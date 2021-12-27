Sarp Sınır Kapısı'ndan bir günde 726 tır çıkış yaptı

Sarp Sınır Kapısı'ndan bir günde 726 tır çıkış yaptı

TSO tarafından Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda, 26 Aralık'ta 726 tırın çıkış yaparak bir rekora imza atıldığı bildirildi.

Sarp Sınır Kapısı'nda, uzayan tır kuyruklarının yıl sonu olması nedeni ile daha da yoğunlaşmaması için alınan önlemler sonuç verdi.

Sarp Kara Hudut Kapısı'nda bekleyen araç sayısının azaltılabilmesi ve şoförlerin mağdur olmaması için sürdürülen titiz çalışmaların sonucunda tır geçiş sayısı arttı.

SARP GÜMRÜĞÜNDE YENİ BİR REKOR

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Akyürek, 26 Aralık'ta 726 tır geçişiyle Sarp gümrüğünde yeni bir rekor kırıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bizler de gümrük müdürümüz ve diğer personelle sahada gece 11.00'e kadar kalarak çalışmaları yakından takip ettik. Daha fazla araç geçişini sağlamak adına büyük özveriyle çalışmalar sürdürülüyor. Bu özveri sonucu 726 tır geçişiyle yeni bir rekor kırıldı."





SINIRDA UZUN BEKLEYİŞLER SONA ERİYOR

Akyürek, Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı Sarp sınır kapısındaki geçişleri hızlandıran çalışmalara katılanlara teşekkür ederek, "Umarım bölgemize gelen tırlar en kısa sürede sınırdan geçerek beklemek zorunda kalmayacak."