Batman’ın Sason ilçesinde yüksek dağlarda yetişen ve şifalı olduğu belirtilen zuzubak otu, kilosu 500 liradan alıcı buluyor.

Ülkemizdeki bitki çeşitliliği sadece Ege Bölgesi ile sınırlı değil. Sason ilçesinde 3 bin metre yükseklikteki Mereto ve Zoveser dağları eteklerinde yetişen, birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen zuzubak otu, dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar için önemli bir geçim kaynağı oldu.

ZUZUBAK OTU, BAHARAT OLARAK KULLANILIYOR

Özellikle yöre halkı tarafından yemeklerde baharat olarak tüketilen zuzubak otu, bölgede azalması nedeniyle bu yıl kilogramı 500 liradan alıcı buluyor.

Sason'a özgü zuzubak otunun kilosu 500 liradan satışa çıktı VİDEO

"ASLINDA BİR PANCAR ÇEŞİDİ"

Zuzubak otunun çok şifalı olduğunu belirten vatandaşlardan Deniz Kahraman, "Her dilde zuzubak olarak bilinir. Bir pancar çeşididir. Genellikle yüksek rakımlı Mereto Dağı eteklerinde yetişen bir pancar çeşididir. Kaya tuzuyla dövülerek ufaltılıp yemeklerde baharat olarak tüketilir. Kilosu 500 liradan satılıyor. Çok şifalı bir bitkidir. Herkes tarafından tavsiye ediliyor." dedi.

“OTUN YOK OLMAMASI İÇİN SOĞANINDAN KOPARILMASIN”

Çok pahalı olduğu için bağ halinde satılan zuzubak otunu alan vatandaşlar, kaya tuzuyla karıştırdıktan sonra ezerek toz haline getirip yemeklerde baharat olarak tüketiyor. Soğanıyla birlikte koparılan otun çeşidinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasından endişelenen köylüler, zuzubak otunun soğanının koparılmamasını hatırlatıyor.