Satıcılı seyreden küresel piyasalarda gözler bugün BoE'de

Küresel piyasalarda satıcılı bir seyir izlenirken, gözler bugün İngiltere Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC), dün federal fonlama oranını beklentiler doğrultusunda 75 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 3,00-3,25 bandına çıkardı.

Küresel piyasalarda gözler, bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararında.

Fed enflasyon hedefine 2025'te ulaşmayı planlıyor

AA'nın haberine göre, üyelerin gelecek döneme ilişkin projeksiyonları daha yüksek işsizlik ve yavaş ekonomik büyümeye işaret ederken, enflasyonun ancak 2025'te Fed'in yüzde 2'lik hedefine geri döneceğini ortaya koydu.

BIST 100 endeksi günü yüzde 0,97 azalışla 3.245,76 puandan tamamladı

Yurt içinde, dün küresel çapta azalan risk iştahı ve bankacılık hisselerinde devam eden satış baskısı ile BIST 100 endeksi günü yüzde 0,97 azalışla 3.245,76 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün yüzde 0,1'lik artışla 18,3275'ten kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,3480'den işlem görüyor.

Bugün yatırımcıların BoE toplantısından çıkacak kararlara odaklandığını aktaran analistler, yurt içinde ise gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına çevrildiğini ifade etti.

Merkez Bankası'ndan faizin sabit bırakılması bekleniyor

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin çoğu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 13'te sabit bırakılmasını bekliyor. Öte yandan ankete katılan 29 ekonomistten 9'u politika faizinde 100 baz puanlık, 1'i ise 50 baz puanlık indirim öngörüyor.