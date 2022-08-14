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    Saudi Aramco'nun kârı, ikinci çeyrekte yüzde 90 arttı

    Dahran merkezli kuruluş, ikinci çeyrek net gelirini 48,4 milyar dolar olarak duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2022 - 14:36
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 14:39
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    Saudi Aramco'nun kârı, ikinci çeyrekte yüzde 90 arttı

    Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco, yüksek kârlılık oranıyla dikkat çekiyor.

    Aramco, yılın ikinci çeyreğinde net gelirinde yüzde 90'lık artış gerçekleştirdi.

    İkinci çeyrekte dikkat çeken kâr

    Suudi petrol devinin elde ettiği kâr oranı, petrol fiyatlarının yükseldiği bir dönemde yaşandı.

    Aramco, güçlü piyasa koşullarının ikinci çeyrek net gelirini 48,4 milyar dolara yükseltmesine yardımcı olduğunu söyledi. Bu miktar, bir yıl önceki yıl 25,5 milyar dolardı.

    Aramco CEO'su: Ürünlerimize olan artan talebi yansıtıyor

    Aramco Başkanı ve CEO'su Amin Nasser, "Rekor ikinci çeyrek sonuçlarımız, ürünlerimize olan artan talebi yansıtıyor." dedi.

    CNBC'nin aktardığına göre, şirket ayrıca, yarı yıl net gelirini 87,9 milyar dolara yükseltti. Exxonmobil, Chevron, BP ve diğer "büyük enerji şirketlerinin" geride bırakıldığı kaydedildi.

    Saudi Aramco nun kârı, ikinci çeyrekte yüzde 90 arttı #1


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