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    Savaş dünya borsalarını vurdu

    Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin sıcak savaşa dönüşmesi dünya borsalarını olumsuz etkiledi.
    • REUTERS
    • 24.02.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 09:09
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    Savaş dünya borsalarını vurdu

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın ayrılıkçı Donbass bölgesinde askeri operasyon başlatmasının ardından dünya borsaları geriledi.

    ABD TAHVİL GELİRLERİ DÜŞTÜ

    ABD tahvil getirileri düşerken, dolar, altın ve petrol fiyatları keskin şekilde yükseldi.

    ASYA BORSALARI GERGİNLİKTEN ETKİLENDİ

    Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 3'ün zerinde geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2,4 geriledi.

    Savaş dünya borsalarını vurdu #1

    BORSA İSTANBUL DALGALI SEYİRDE

    Yurt içinde dün Borsa İstanbul’da dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,07 azalışla 2.016,03 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,1 artışla 13,8221'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,8750'den işlem görüyor.

    Analistler, Rusya-Ukrayna krizine dair haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, pay piyasalarında oynaklığın artabileceğini, yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini söyledi.


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