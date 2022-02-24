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- Savaş dünya borsalarını vurdu
Savaş dünya borsalarını vurdu
- REUTERS
- 24.02.2022 - 09:00
- Güncelleme : 24.02.2022 - 09:09
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın ayrılıkçı Donbass bölgesinde askeri operasyon başlatmasının ardından dünya borsaları geriledi.
ABD TAHVİL GELİRLERİ DÜŞTÜ
ABD tahvil getirileri düşerken, dolar, altın ve petrol fiyatları keskin şekilde yükseldi.
ASYA BORSALARI GERGİNLİKTEN ETKİLENDİ
Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 3'ün zerinde geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2,4 geriledi.
BORSA İSTANBUL DALGALI SEYİRDE
Yurt içinde dün Borsa İstanbul’da dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,07 azalışla 2.016,03 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,1 artışla 13,8221'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,8750'den işlem görüyor.
Analistler, Rusya-Ukrayna krizine dair haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, pay piyasalarında oynaklığın artabileceğini, yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini söyledi.