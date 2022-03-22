Savaş, tarım ürünlerinin fiyatlarını artırdı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeni ile üretimin azalması, talebin artması ve arzın bunun karşılayamaması endişeleri hububat fiyatlarını artırdı.

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, Ukrayna'da savaşın uzaması nedeniyle küresel arza dair endişelerin kuvvetlenmesiyle yüzde 2'den fazla yükselerek kazanımlarını artırdı.

Soya fasulyesi %1.3 değer kazanarak 17.13 dolar/bushel yani 629.4 dolar/ton seviyesine yükseldi. Soya'nın yanı sıra Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları dün yüzde 5 yükseldikten sonra bugün yüzde 2,4 artışla 11,45 dolar/bushel, yani 420,7 dolar/ton seviyesine yükseldi.

MISIR FİYATLARI YÜZDE 0,5 ARTTI

Mısır yüzde 0,5 artarak 7,60 dolar/bushel yani 299,2 dolar/ton seviyesine yükseldi.

"KARADENİZ BÖLGESİNDE ÜRETİLEN HUBUBAT BİR SÜRE PİYASALARDA OLAMAYACAK"

Singapur merkezli bir hububat işlemcisi "Karadeniz bölgesinde üretilen hububat büyük olasılıkla beklenilenden daha uzun bir süre boyunca piyasalarda olmayacak. Alıcılar, başka bölgelerden hububat alabilmek için daha yüksek ücretler ödemek durumunda kalacak." dedi.

Bir endüstri yetkilisi Ukrayna'nın, limanların Rus güçlerinin saldırıları tarafından engellenmesi nedeniyle Haziran ayına kadar ihraç etmeyi beklediği gibi milyonlarca ton hububatın satışını gerçekleştiremeyeceğini ve 6 milyar dolarlık gelir kaybı görmeye hazırlandığını ifade etti.

UKRAYNA'YA ALTERNATİF BULUNMALI

Yardım kuruluşları, Mısır, Türkiye ve Yemen gibi Ukrayna'dan hububat ithal eden ülkelerin başka alternatifler bulmaları gerekeceği uyarısında bulundu.