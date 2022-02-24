Savaşın etkisiyle buğday fiyatları yüzde 6 arttı

Rusya-Ukranya savaşında emtia fiyatlarında yükselişler ivme kazanırken, buğday fiyatları artışı da yüzde 6'ya yaklaştı.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan sıcak savaş, emtia fiyatlarını artırdı.

RUSYA VE UKRAYNA İKİ ÖNEMLİ BUĞDAY ÜRETİCİSİ

Dünyanın önde gelen iki buğday üreticisi konumundaki Rusya ve Ukrayna'daki gelişmelerin etkisiyle buğday fiyatlarında da yükseliş yüzde 6'ya yaklaştı.

"TÜRKİYE'DE BİR SORUN YAŞANMAYACAK"

Rusya ile Ukrayna arasında büyüyen gerginlik, söz konusu ülkelerin küresel buğday ticaretindeki payından dolayı tartışmaları da beraberinde getirmişti. Ulusal Hububat Konseyi (UHK), Türkiye'nin bu konuda kendi kendine yeten bir ülke olması dolayısıyla iç pazardaki buğday arzında sıkıntı yaşanmayacağını bildirdi.