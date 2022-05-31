Savcılık Deutsche Bank’ın Frankfurt merkezinde arama yaptı

Deutsche Bank, Almanya'nın en büyük bankası olarak tanınıyor. Bankanın Frankfurt merkezindeki varlık yönetim şirketine, kentin savcılığı tarafından sürdürülebilir yatırım araması yapıldığı duyuruldu.

Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank ve bankanın varlık yönetim şirketi DWS Group’ta, bu yılın başından bu yana devam eden ESG yatırımlarında "abartılı bilgi verme" iddiaları ile ilgili soruşturma dolayısıyla arama yapıldı.

ABD'de yetkilileri, martta DWS Group'un, varlıklarını yönetirken "sürdürülebilir yatırım" kriterini nasıl kullandığına ilişkin soruşturma açmıştı.



Soruşturmayı 50 kişi yürüttü

Bankanın Frankfurt merkezlerinde Frankfurt savcılığı tarafından, 50 yetkili ile yürütülen "sürdürülebilir yatırım” soruşturmasına yönelik arama yapıldığı bildirildi.

Bankaya ait Frankfurt'taki binalarda arama yapıldı

Frankfurt Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, federal polisin, Almanya Federal Kriminal Dairesi (BKA) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin) yetkilileri ile evresel, toplumsal ve yönetişim (ESG) yatırımlarına ilişkin soruşturmaya yönelik bankanın Frankfurt merkezinde Taunusanlage'daki ikiz kulelere ve yakınlardaki DWS Group binasında arama yaptığı belirtildi.

Bankanın hisseleri düştü

Haberin duyulmasından sonra, bankanın hisseleri yaklaşık yüzde 4 düşerek 10,50 eurodan işlem görüyor.

Aynı suçlama geçen yıl da yapılmıştı

Öte yandan eski DWS Sürdürülebilirlik Başkanı Desiree Fixler, geçen yıl ağustosta DWS'yi çevresel, toplumsal ve yönetişim (ESG) yatırımlarında abartılı bilgi vermekle suçlamıştı. Fixler, ESG entegrasyonundaki yetersizlikleri dile getirdiği için yıllık raporun yayınlanmasından bir gün önce, 11 Mart'ta işine son verildiğini açıklarken, haksız gerekçeyle işten çıkarıldığı için DWS'ye dava açmıştı. DWS, Fixler'in iddialarını reddederek, şirketin ESG standartlarının sektör ortalamasının üzerinde olduğunu belirtmişti.