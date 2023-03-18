Savunma sanayinde 84 ülkeyle iş birliği yapılıyor Türkiye savunma sanayindeki atılımlarının ardından sadece kendi savunması için değil dünya düzeyinde de önemli aşamalar kaydetti. Uluslararası arenada ürettiği savunma araçlarından söz ettiren sanayi, giderek daha çok ülkece talep görüyor.

Türkiye, kendisine gerekli olan savunma sanayi araçlarını elde etmekte güçlükle karşılaşınca bu konudaki çalışmalara hız verdi ve üst üste bir çok alanda savunma aracının sahibi oldu.

Türkiye, savunma sanayisindeki başarısına dünya ülkeleri kayıtsız kalmadı ve ihracat girişimleri başladı.

Bu girişimleri katılınan fuarlar ve anlaşmalar desteklendi.

Günümüzde savunma sanayinde toplam 84 ülkeyle iş birliği yapılmaya başladı.

Bu anlaşmalar doğrultusunda kurulan iş birlikleri düzenli toplantılarla daha sağlıklı hale getirilmeyi amaçlıyor.

Uluslararası iş birliklerini güçlendirerek savunma sanayisi ihracatının artırılması ve firmaların analiz edilerek gerekli desteklerin verilmesine yönelik hedefleri çiziliyor.

Uluslararası İş birliği Stratejik Planı kapsamında toplantılar yapılıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, söz konusu hedeflere uygun olarak firmalarla Uluslararası İş birliği Stratejik Planı kapsamında değerlendirme toplantıları gerçekleştiriyor.

Fuarlara milli katılım

Türk savunma sanayisi, geçen yıl, çok sayıda firmayla ADAS/Filipinler, DİMDEX/Katar, DSA/Malezya, FIDAE/Şili, AAD/Güney Afrika, MSPO/Polonya ADEX/Azerbaycan, IndoDefence/Endonezya, IDEAS/Pakistan fuarlarına "milli katılım" sağladı.

İş birliği toplantıları düzenleniyor

Geçen yıl ayrıca Romanya, Letonya, Brezilya, Benin, Senegal, Nijerya, Nijer, Uganda, Tanzanya, Azerbaycan, Endonezya, Rusya, Pakistan ve Portekiz ile "savunma sanayisi iş birliği toplantısı" gerçekleştirildi.

Türkiye, 2022 yılında Brezilya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'yle de "savunma sanayisi iş birliği anlaşması" imzaladı.

İş birliği anlaşmaları

Savunma sanayisinde iş birliği anlaşması yapılan ülke sayısı 84'e ulaşırken, Türkiye, aralarında ABD, Almanya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bangladeş, İngiltere, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çin, Filipinler, Finlandiya, Gabon, Güney Kore, Irak, İsrail, Kamerun, Katar, Kolombiya, Kuveyt, Macaristan, Moğolistan, Mısır, Nijerya, Norveç, Polonya, Ruanda, Rusya, Suriye, Şili, Tunus, Ürdün ve Venezuela'nın bulunduğu ülkelerle savunma sanayisi iş birliği anlaşmalarına imza attı.

Bu anlaşmalar, tarafların güvenlik kuruluşlarının ihtiyacı olan her türlü savunma sanayisi ürünü ve hizmetinin doğrudan tedariki, geliştirilmesi, üretilmesi, üçüncü taraflara satılması, envanterde bulunan sistem ve platformların bakım, idame, modernizasyonları, teknoloji transferi, eğitim, bilgi ve belge alışverişi gibi konuları kapsıyor.

Anlaşma yapılan ülkelerle yılda bir "savunma sanayisi iş birliği toplantıları" gerçekleştiriliyor. Bu toplantılarda belirlenen iş birliği konularında ülkelerin sahip olduğu imkanlar doğrultusunda çözümler üretiliyor.

İş birlikleri ihracat arttırıyor

Savunma sanayisinde hayata geçirilen iş birlikleriyle sektördeki ihracatın artırılmasına ve savunma tedarikinde iş birliği yapılan ülkeler nezdinde yaşanan sorunların çözülmesine yönelik adımlar atılıyor.