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    Savunma sanayinin ihracatı temmuzda rekor kırdı

    Türkiye daha önce yüksek oranda dışa bağımlı olduğu savunma sanayisi alanında yaptığı tasarım ve üretimlerle dünya pazarında önemli bir çıkış yakaladı.
    • 06.08.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 06.08.2022 - 12:55
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    Savunma sanayinin ihracatı temmuzda rekor kırdı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sıklıkla altını çizdiği gibi; Türkiye almak istediği savunma araçlarına ulaşamayınca kendisi üretmek için girişimlerini artırdı.

    Kamu, özel sektörle birlikte üretiyor

    Havacılık, denizcilik ve kara taşımacılığı alanında, silah ve motor gibi aksamlarla çeşitlenen İHA ve SİHA'larla dünyaya adından söz ettiren savunma sanayinde devlet ve özel sektör iş birliği yapmış görülüyor.

    Savunma sanayi faaliyetlerini geliştirmek ve ihracat hedefine ulaşmak için Ar-Ge çalışmalarına ağırlık veriyor ve uluslararası fuarlarda boy gösteriyor.

    Sektörün 7 aylık ihracatı 2 milyar doları aştı

    Türk savunma ve havacılık ihracatının payının 2022 yılının ocak ayından bu yana toplamda 2,3 milyar dolara ulaştığı verilen bilgiler arasında yer aldı.

    Savunma sanayinin ihracatı temmuzda rekor kırdı #1

    Temmuz ayı ihracatı 325,8 milyon dolar

    Temmuz ayına ait ihracat rakamları açıklandığında Türk savunma ve havacılık sanayii sektörünün yüzde 41 artış ile 325,8 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdiği açıklandı.

    Tüm zamanların temmuz ayı rekoru

    Temmuz ayı ihracat, sektör için tüm zamanların temmuz ayı için bir rekor niteliği taşıyor.

    2022 ihracat hedefi 4 milyar dolar

    Türk savunma ve havacılık sanayii sektörü ihracatı için 2022 ihracat hedefi 4 milyar dolar değerinde.

    Savunma sanayinin ihracatı temmuzda rekor kırdı #2

    2021'de  en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 7 şirket:

    • BAYKAR
    • TUSAŞ
    • TEI
    • RAM DIŞ TİCARET
    • ALP HAVACILIK
    • ROKETSAN
    • PRATT&WHITNEY THY TEK.

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